Promet porastao zbog prodaje akcija ŽPCG i OŽVS

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Značajan rast prometa obilježio je na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je država otkupila dio akcija manjinskih akcionara Željezničkog prevoza (ŽPCG) i Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS), za oko 1,4 miliona EUR.

Ukupan promet ove sedmice je iznosio 1,54 miliona EUR i bio je 44 puta veći od prošlosedmičnog. Tako znčajan rast prometa posljedica je trgovine u petak, kada je država otkupila 394,6 hiljada akcija ŽPCG za 670,35 hiljada EUR, kao i 393,01 hiljadu akcija OŽVS za oko 825,03 hiljade EUR.

Vlada je prethodno usvojila informaciju o namjeri da otkupi dio akcija u vlasništvu manjinskih akcionara ŽPCG i OŽVS, što bi državi, uz postojeće dionice, omogućilo da poveća udio u kompanijama na 98 odsto, odnosno 96 odsto.

Akcije ŽPCG sedmicu su završile na nešto ispod 1,7 EUR, a OŽVS oko 2,1 EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi, MNSE10, ojačao je ove sedmice 1,3 odsto na 1.005,61 poen, a MONEX skoro jedan odsto na 15.057,11 bodova.

Rasle su dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema 5,4 odsto na 1,37 EUR, dok su akcije Port of Adrie pale 6,4 odsto na 16 centi. Dionice Ulcinjske rivijere ostale su na prošlosedmičnom nivou od četiri EUR, a Vektra Boke na deset centi.

Trgovano je i akcijama Crnogorskog Telekoma, Elektroprivrede i Marine Bar koje su u petak koštale 2,04 EUR, odnosno 5,5 EUR i tri EUR. Dionice Poslovno logističkog centra Morača na kraju sedmice su koštale četiri EUR, bjelopoljskog Imaka 1,92 EUR, Instituta za crnu metalurgiju 1,01 EUR, Željezničke infrastrukture 1,12 centa, a Izbora Bar 0,24 centa.

Sedmicu je obilježilo održavanje samita lidera Zapadnog Balkana i EU, koji je u četvrtak održan u Kotoru, na kojem je premijer Milojko Spajić poručio da Plan rasta za Zapadni Balkan predstavlja jasan signal posvećenosti EU njegovoj ekonomskoj i demokratskoj transformaciji.

“Posebno za preduzeća, Plan rasta predstavlja priliku i jasan signal da će region biti dio većeg tržišta. Često kažem da je Crna Gora tržište od pola miliona ljudi, ali kao dio zajedničkog to je tržište od pola milijarde”, rekao je Spajić.

Samit je bio povećen Planu rasta u okviru kojeg je zemljama Zapadnog Balkana na raspolaganju šest milijardi EUR u grantovima i povoljnim kreditima.

Spajić je kazao da je Vlada snažno posvećena unapređenju ekonomskog prosperiteta i kvaliteta života građana.

„S tim principom na vrhu naših prioriteta imamo i velika očekivanja od Plana rasta, za koji imamo jasno postavljene reformske mjere – od poslovnog ambijenta, digitalne i energetske tranzicije do vladavine prava“, poručio je Spajić.

Sedmicu je obilježila i odluka Odbora direktora Aerodroma Crne Gore da za novog izvršnog direktora izabere Roka Tolića.

Tolić je, nakon što je od 2000. do 2001. godine bio zamjenik gradonačelnika Dubrovnika, karijeru u avijaciji gradio u Zračnoj luci Dubrovnik gdje je od 2001. godine obavljao više funkcija.

U periodu od 2001. do 2009. godine bio je direktor zajedničkih poslova, a od 2009. do 2018. je bio na poziciji glavnog direktora. U tom periodu bio je zadužen, između ostalog, za sprovođenje EU projekta razvoja i obnove aerodroma u Dubrovniku, a prethodno i za uspostavljanje sistema bezbjednosti.

Tolić je od 2018. godine bio angažovan na poziciji direktora sektora trgovine.

On je od 2009. godine član borda Međunarodnog udruženja izvršnih direktora aerodroma (IAAE), a od 2011. i komiteta za bezbjednost u Međunarodnom savjetu aerodroma (ACI).

Sredinom sedmice objavljeno je da su cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu u odnosu na isti period prošle godine, u prosjeku bile više 5,4 odsto.

Potrošačke cijene su u aprilu u odnosu na mart u prosjeku porasle 0,1 odsto.

“Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama odjeća, cipele i ostala obuća, voće, povrće, vazdušni prevoz putnika, gorivo i mazivo za motorna vozila, usluge smještaja, kafa, čaj i kakao”, saopšteno je iz Monstata.

