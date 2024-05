Nikolić: Spajić zaustavio evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić, popuštanjem pred ucjenom za potpisivanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, zaustavio je put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Portparol DPS-a Miloš Nikolić u saopštenju je naveo da je Spajić i zvanično zaustavio put Crne Gore ka EU, nakon što je popustio pred ucjenom koju je pred njega stavio lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, koja se odnosi na potpisivanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu.

„Simbolično, novo poniženje Crne Gore dolazi u susret proslavi dana obnove njene nezavisnosti protiv koje su se borili upravo oni koji premijera tretiraju kao bezvrijednu krpu i sprdaju se sa njim po regionalnim medijima kako su uspjeli da ga – prijateljski ubijede“, rekao je Nikolić.

On je naveo da je potpuno jasno zašto Spajić pristaje na ultimatume i ucjene Kneževića i ostalih predstavnika proruskih snaga u Crnoj Gori, koji kroz njegovu Vladu nastavljaju da služe interesima svojih finansijera.

„Spajiću je bitno samo da zadrži vlast i izbjegne odgovornost za sve ono što se dešava u njegovom mandatu, a čemu svjedočimo svakodnevno“, kazao je Nikolić.

Kako je naveo, DPS je od starta tvrdio da je na vlast došla antievropska većina, u kojoj Demokratski front diktira strateške pravce razvoja Crne Gore.

“Tada smo rekli i to da će Spajić prije ili kasnije morati da se odluči, jer ne možete u isto vrijeme preuzimati evropske vrijednosti, a onda ih sa druge strane negirati. Taj dan je došao i Spajić se umjesto za EU odlučio za jačanje saveza sa DF-om“, poručio je Nikolić.

