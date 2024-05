U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat

-u terminu od 8:15 do 11:30 sati: dio Zabjela – Vodovod, Južna Kapija, oko pasarele, soliteri, ugao ulica 27. marta i Radosava Burića, samački hotel i dio oko njega, ambasada Kine i dio oko nje, klinika Codra i dio oko nje, vile Ljubović i dio oko njih i zgrada Gradnje Promet (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Samački Hotel i dio oko njega

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio Tološa, ulicaMilana Raičkovića, Kotorska, dio Tološa Ulica Ceklinsk, Građen, Ulica Vukosave Božović, Ulica Antona Čehova, Ulica Nikole Lopičića, dio ulice Veljka Jankovića i dio ulice Orijenske

Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Karabuškog Polja oko Džamije

Zeta

-u terminu od 12:40 do 13:10 sati: Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje

-u terminu od 13:10 do 13:50 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 19:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 19:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Suka, dio Grba, dio Komunice, Dobro Polje

Cetinje

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: Lastva Čevska

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci

Nikšić

U terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuside, Stari Dvori, Presjeka, dio Vilusa, Bukovik, Krstac

Ulcinj

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja(ulica 28. decembra)

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio naselja Gornji Štoj, od skretanja za Adu Bojanu do crkve Sv.Nikole

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Šetalište -od Fakulteta za pomorstvo do Sente

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Autokamp- Opareni Brijeg

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: dio potrošača u Zagori, Risan – područje oko škole

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Glavatičići, Zagora, Grude, Pićani, Marovići, Krimovica, Ograde, Desančić, Trsteno, Platamuni, Pašić

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zabrđe, Obosnik, Petrovići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Mokrine, Kosić, Lazarević, Bijelići, Petijevići, Kruševice, Vrbanj

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Servisna Zona Igalo

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Smrčje, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Manastir Morača, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari

-u terminu od 14:00 do 20:00 sati: Zgrada S4, Trg Borca i ulice: IV Proleterske, Palih partizanki, Mojkovačka, Mirka Vešovića i Dunje Djokić

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Krstac, Šundeci, Dobrilovina

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zaton

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rasovo – Rastoka

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Lozna, Crniš, Jagoče, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Čokrlije, Okladi

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bratosavina

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Male Krće

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Đurđevića Tara

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Ul. Miloša Tošića, zgrada Uprave šumarstva, meterološka stanica, zgrada MUP-a, dio naselja Stražica, dio naselja u III Sandžačkoj

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Provalija

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, dio sela Mašte

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 , Kolektor, dio naseljaTaluma i Tunel Tifran

-u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Beranselo,Veliđe, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića Navotina,Crni Vrh,Lubnice, Praćevac,Bastahe,Kurikuće,Glavaca , Vuča i Jelovica

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Tršnjevo, dio sela Bojovići, , dio sela Božiće

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje – Kratkotrajna isključenja

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 Dio prigradskog naselja Rožaja- Carine (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Carine) – Opština Rožaje (235 potrošača)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

