Albanski forum neće podržati rezoluciju o Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Albanski forum, zbog evropskog puta i dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), neće podržati rezoluciju o Jasenovcu, poručili su iz te koalicije i dodali da su zabrinuti zbog potencijalnog sukoba sa jednom članicom Evropske unije (EU).

Iz Albanskog foruma su kazali da za Crnu Goru ne postoji drugi put sem puta u EU.

“Sve drugo bile bi balkanske stranputice koje moramo ostaviti u prošlosti kojoj pripadaju“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da zato prioritet Crne Gore mora ostati bliska i prijateljska saradnja sa EU i svim njenim članicama.

“Stoga izražavamo duboku zabrinutost usljed potencijalnog sukoba sa jednom državom članicom i to na svega mjesec od dobijanja IBAR-a“, kaže se u saopštenju.

Iz Albanskog foruma su istakli da to, kao odgovorna vlast i država, sebi ne smiju da dopuste.

Kako su naveli, prošlost ne smije da određuje budućnost i mora ostati iza svih ako su iskreni i pošteni prema evropskoj perspektivi Crne Gore.

„Stoga Albanski forum kao proevropski subjekt, koji istini za volju ponekad i “zažmuri na jedno oko” , ako ni zbog čega, a ono zbog Evropskog puta i IBAR-a, ni pod tačkom “razno” neće podržati predloženu rezoluciju“, navodi se u saopštenju.

Iz Albanskog foruma su naveli da imaju poštovanje svim žrtvama kojima se duboko klanjaju i kojima će se odužiti čuvajući njihove potomke istog usuda, boreći se predano za njihovu evropsku budućnost.

„Pozivamo sve ostale konstituente vlasti, posebno Pokret Evropa sad i Demokrate da ne prihvataju uslove za tuđe interese koji su sve drugo sem interesi Crne Gore i njenih građana“, zaključili su iz Albanskog foruma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS