Komatini zlatna medalja u Nišu

Podgorica, (MINA) – Takmičar Tekvondo kluba Olimp, Ognjen Komatina, osvojio je prvo mjesto na turniru E2 ranga Asteriks open u Nišu.

Do zlatnog odličja u konkurenciji juniora, u kategoriji do 68 kilograma, došao je nakon četiri ubjedljiva trijumfa.

Na putu do finala eliminisao je Šveđane Oskara Setvika i Maksimusa Aberga i Filipa Blaževskog iz Sjeverne Makedonije, dok je u meču za zlatu medalju slavio protiv Vladimira Kirilina iz Moldavije.

“Komatina je tim trijumfom obezbijedio novih 20 poena na Svjetskoj i Evropskoj rang listi”, kazao je trener Balša Radunović.

