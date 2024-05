Đukić i Vučinić bronzani u La Korunji, Arifaju sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Kadetski prvak Evrope, Vuk Vučinić i Katarina Đukić osvojili su bronzane medalje na turniru Svjetske lige mladih u La Korunji.

Vučinić je u konkurenciji kadeta, u kategoriji do 63 kilograma, pobijedio Rajana Zuinija 9:3.

Karatista Iskre plasman u polufinale izborio je pobjedama protiv Alnura Kamilova iz Kirgistana 7:2, Španca Matea Antusa iz Španije 2:0, Filipa Todorovića iz Luksemburga 3:0 i Ukrajinaca Timofeja Kozaka i Maksima Jatsejka 10:6.

U polufinalu izgubio je od Njemca Mihaila Šumoviča 5:1.

Đukić je do bronzanog odličja u kategoriji do 54 kilograma došla pobjedom protiv Rumunke Mihaele Sulu 6:4.

Kadetkinja kolašinskog Gorštaka, koja je u La Korunji nastupala kao članica Iskre, eliminisala je Portugalku Beatris Kastro 8:0, Alehandru Gomez Maurni iz Španije 0:0, Ukrajinku Mariju Korenjevu 5:1, Nehur Kilić iz Turske 6:3 i Poljakinju Viktoriju Kračaj 8:0.

U polufinalu protiv Potugalke Leonor Gonsalvas, kod vođstva od 4:1, u posljednjoj sekundi sudija joj je dodijelio kaznu i presudio u korist protivnice.

U borbi za bronzanu medalju, u kojoj je Đukić konstantno jurila prednost, vratilo joj se ono što je izgubila u polufinalu.

Na korak od medalje stao je trofejni takmičar Iskre, Anes Arifaj, koji je svoj nastup završio na sedmom mjestu, poslije pet sjajno dobijenih mečeva.

Nedostak koncetracije za ulazak u polufinale koštao ga je nešto boljeg plasmana.

Od ostalih takmičara Iskre, Filip Šoškić je zaustavljen u trećem kolu.

Bronzani sa Evropskog prvenstva u juniorskoj konkurenciji, Balša Vojinović nastupio je u starijoj uzrasnoj kategoriji U 21 i zaustavljen je u drugom kolu, kao i Aleksa Vujošević.

“Više smo nego ponosni na ostvarene rezultate, koji su doprinjeli kontinuitetu medalja za Iskru i Crnu Goru na Svjetskim ligama. To je 11. medalja, na koje smo više nego ponosni. Iako smo još daleko od top forme, Vuk je pokazao da je zasigurno jedan od najboljih boraca u svijetu. Anes je uvijek tu. Raduje i nastup našeg Balše Vojinovića koji je nastupio poslije mjesec dana od operacije koljena, zbog čega je po meni apsolutni heroj”, rekao je predsjendik i trener kluba iz Danilovgrada, Vuk Žarić.

On je kazao da su za nastup u La Korunji bili pojačani takmičarkom Gorštaka Katarinom Djukić, koja se za nastup spremala u Iskri.

“Katarina je budućnost našeg sporta i vjerujemo da će nas vrlo brzo i ona obradovati sa velikih takmičenja. Ponosan sam na sve naše takmičare. Njihova posvećenost i trud su se isplatili, a ovi uspjesi su dokaz da smo na pravom putu. Zahvaljujem se roditeljima i svima koji su podržali naš klub”, rekao je Žarić.

On je naglasio da izvanredan rezultat na svjetskoj sceni dodatno motiviše karatiste Iskre da nastave sa treninzima i pripremama za buduća takmičenja.

“Klub Iskra će nastaviti raditi na razvijanju talenata i promovisanju zdravog i sportskog načina života među mladima”, rekao je Žarić.

On je kazao da je ekipu u La Korunji odlično vodio trener Nenad Vojinović

Od takmičara KK Bar dobar nastup je imao kataš Benjamin Aljošević koji je svoj nastup završio u četvrfinalu, porazom od takmičara iz Venecuele Greka Juanluca.

Svjetski kup za mlade u La Korunji okupio je više od 3.000 takmičara iz 76 država.

