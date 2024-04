Vladin Nacrt zakona neće unaprijediti sprečavanje korupcije

Podgorica, (MINA) – Nacrt zakona o sprečavanju korupcije, koji je Ministarstvo pravde pripremilo i stavilo na javnu raspravu, pokazuje izostanak političke volje aktuelne Vlade da unapređenjem pravnog okvira doprinese borbi protiv te pojave, ocijenili su iz Instituta alternativa (IA).

Istraživačica javnih politika u toj nevladinoj organizaciji (NVO) Dragana Jaćimović kazala je da Vladin Nacrt zakona ne donosi bitna unapređenja, niti će, ukoliko bude usvojen, unaprijediti sprečavanje korupcije.

„Predlaganje ovakvog teksta Nacrta zakona, pokazuje izostanak političke volje aktuelne Vlade da unapređenjem pravnog okvira doprinese borbi protiv korupcije“, smatra Jaćimović.

Kako je kazala, naročito zabrinjava da aktuelna Vlada ne uvažava prethodne napore Skupštine Crne Gore i civilnog društva da se tekst aktuelnog zakona unaprijedi.

Jaćimović je podsjetila da je radna grupa Odbora za antikorupciju, u kojoj su učestvovali i predstavnici nevladinog sektora, tokom prošle godine pripremila Nacrt zakona o sprečavanju korupcije.

Takođe, kako je navela, taj Odbor je u maju prošle godine organizovao i okrugli sto na kojem je razmatran Nacrt zakona.

„Posljednja radna verzija, u koju je predstavnica IA u toj radnoj grupi imala uvid, predstavlja značajno kvalitetniji tekst, iako se i on mogao dodatno unaprijediti budući da smo u odnosu na pojedine odredbe tog nacrta imali primjedbe i rezerve“, kazala je Jaćimović.

Prema njenim riječima, nejasno je zašto Ministarstvo pravde nije uvažilo mnogobrojna kvalitetna rješenja iz tog Nacrta zakona.

Posebno, kako je navela, zabrinjava što se u novom Nacrtu zakona nijesu našle odredbe koje propisuju obavezu članova komisija koje sprovode postupke javnih nabavki, privatizacija, javno-privatnih partnerstava i dodjele koncesija čija je procijenjena vrijednost veća od 100 hiljada EUR, da dostavljaju izvještaje o prihodima i imovini.

Jaćimović je podsjetila da je riječ o oblastima koje su visoko rizične za pojavu korupcije.

Ona je kazala da u Nacrtu zakona nema ni nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije da utvrđuje postojanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije u oblasti prostornog planiranja, urbanizma, koncesija i javnih nabavki u skladu sa posebnim propisima koji uređuju te oblasti.

„Predlažemo da Vlada, kao predlog Zakona, usvoji tekst koji je usaglašen u radnoj grupi koju je 2023. godine formirala Skupština Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju Jaćimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS