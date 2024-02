Varhelji: Vrata EU širom otvorena za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Vrata Evropske unije (EU) široko su otvorena za Crnu Goru koja je pokazala da nije samo voljna, već i sposobna da ostvari rezultate u reformama, kazao je evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji.

On je, u Dnevniku na Javnom servisu, rekao da je Crna Gora naviše napredovala u pregovorima sa Unijom, ali da je propustila brojne prilike u poslednjih nekoliko godina.

„Sada možemo da sustignemo to vrijeme. Poruka iz Evrope za Crnu Goru je: „Ako ste spremni i možete da ostvarite rezultate, možemo preći u drugu fazu, odnosno zatvaranje poglavlja, kako bi postali članica EU““, rekao je Varhelji.

On je kazao da su, sa novom Vladom, novom koalicijom na vlasti i novom parlamentarnom većinom, u Briselu vidjeli rezultate u reformama koje su dugo čekale.

„To je stvorilo potpuno drugačiju atmosferu u Briselu. Crna Gora je pokazala da nije samo voljna, već i je u stanju da ostvari rezultate”, rekao je Varhelji.

Kako je naveo, ključno je to što su Skupština i Vlada već donijele najteže odluke kada je u pitanju oblast vladavine prava.

“Još imamo brojna pitanja koja trebaju rezultate, to zovemo privremena mjerila za poglavlja 23 i 24. Ako Crna Gora želi da pređe u sledeću fazu pregovora, još ostaje rad u pravosuđu, fale neka imenovanja, neki zakoni, trebaju nam novi zakoni iz oblasti medija. I postoji potreba da se borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije”, dodao je Varhelji.

Za postizanje tih rezultata, smatra on, ne treba previše vremena.

Komentarišući najavljenu rekonstrukciju Vlade, Varhelji je istakao da u Crnoj Gori vidi “koaliciju koja stvara rezultate, i parlamentarnu većinu koja je stabilna, čvrsta i od povjerenja“.

“Bilo šta što ovo može ugroziti, usporilo bi šanse Crne Gore da se ubrzano kreće do sljedeće faze pregovora“, poručio je Varhelji i dodao da Crna Gora treba biti ujedinjena u potrebi da postane naredna članica EU.

Na pitanje o datumu ulaska u EU, on je rekao da je proces pristupanja zasnovan na zaslugama i da je zato pitanje kada može Crna Gora postati članica.

„Može to biti 2028, 2030. godina. Pitanje je kada Crna Gora može da ispuni sve uslove. Mi ćemo pomoći Crnoj Gori, vidimo da se stvari mogu završiti”, poručio je Varhelji.

On je dodao da Plan rasta za Zapadni Balkan može ubrzati planove pristupanja, jer je on osnova za reforme.

Što se tiče tranši, Varhelji je kazao da čekaju da se slože Evropski parlament i Savjet, iako je politička odluka donijeta.

„Ovaj instrument će raditi samo ukoliko se postižu rezultati u reforma“, dodao je Varhelji.

