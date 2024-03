Zirojević: Spajić da vrati mandat građanima ako ne može da obezbijedi funkcionisanje Vlade

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) pozvale su premijera Milojka Spajića da, ukoliko ne može da obezbijedi normalno funkcionisanje Vlade i parlamentarne većine, vrati mandat građanima koji će, kako su naveli iz te partije, na izborima dati ocjenu onima koji državu guraju u nestabilnost.

Poslanik SD-a Nikola Zirojević kazao je da je sjednica Vlade u utorak ogolila sve ono što su tvrdili od njenog formiranja.

“Da smo dobili još jednu nefunkcionalnu Vladu koja funkcioniše shodno uskopartijskim interesima njenih konstituenata, a ne shodno programu i viziji razvoja Crne Gore”, dodao je Zirojević.

Kako je rekao, evidentno je da je Spajić, predlaganjem vršioca dužnosti direktora Uprave policije, sa ministrima koji su takvu odluku podržali, prekršio zakon i počinio nezapamćen presedan.

Zirojević je ocijenio da Spajićeva Vlada više liči na gomilu nesklada u kojoj svako vuče na svoju stranu, shodno sopstvenim interesima, nego na ozbiljnu izvršnu vlast u državi kandidatkinji za članstvo u EU.

“Stoga premijera Spajića pozivamo da prekine ovaj cirkus i da, ukoliko ne može da obezbijedi normalno funkcionisanje Vlade i parlamentarne većine, vrati mandat građanima koji će na izborima dati najbolju ocjenu onima koji Crnu Goru ponovo guraju u nestabilnost i anarhiju”, naveo je Zirojević u saopštenju.

Sa druge strane, kako je rekao, umjesto ispraznih prijetnji krivičnim prijavama Spajiću i članovima Vlade koji su izabrani njihovim glasovima, Demokratama, a prvenstveno ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću, bilo bi bolje da podnesu ostavke i napuste Vladu.

Zirojević je istakao da je posljednje što treba Crnoj Gori i građanima to da sedam poslanika danas, zbog uskopartijskih interesa i jednog personalnog rješenja, blokiraju rad zakonodavnog doma.

“I onemoguće izglasavanje akata koji su od suštinskog značaja i koji bi, nakon više od četiri mjeseca totalne blokade, konačno omogućili normalno funkcionisanje određenih djelova državne administracije”, zaključio je Zirojević.

