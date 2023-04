Realan cilj da DPS bude pojedinačno najjača partija

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) na parlamentarnim izborima mora da zadrži poziciju pojedinačno najjače stranke na političkoj sceni i to je realan cilj, saopšteno je iz te partije.

Iz DPS-a su kazali da je održan sastanak podgoričkog odbora stranke, čija je tema bila analiza izbornog rezultata u Glavnom gradu i priprema za parlamentarne izbore koji će biti održani 11. juna.

Na sastanku je ocijenjeno da je do parlamentarnih izbora potrebna puna mobilizacija svih partijskih struktura, uz konstantnu komunikaciju sa građanima na terenu.

“Konstatovano je da DPS mora na predstojećim izborima da zadrži poziciju pojedinačno najjače partije na političkoj sceni. Rečeno je da je to realan cilj i da će program sa kojim će se partija predstaviti, precizno prepoznati potrebe građana”, navodi se u saopštenju podgoričkog DPS-a.

Iz DPS-a su kazali da će finalna verzija njihove političke ponude biti rezultat konsultacija sa stručnom javnošću, i predloga koje će dati građani.

“Jedina na političkoj sceni DPS ima iskustvo i stručne kadrove koji su sposobni da ono što je zacrtano u programu i realiziju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sjednici konstatovano i da buduća ponuda DPS-a, koja će uslijediti kroz poslaničku listu, mora na najbolji način oslikavati reformske trendove partije i odgovoriti na pravi način očekivanjima javnosti i partijske mreže.

Sastanku je, kako je saopšteno, pored vršioca dužnosti predsjednika DPS-a Danijela Živkovića, prisustvovao i dugogodišnji lider te partije i koordinator odbora Glavnog grada, Milo Đukanović.

