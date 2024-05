Crogorski fudbaleri četvrtoplasirani u Staroj Pazovi

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore kao četvrtoplasirana završila je nastup na memorijalnom turniru “Miljan Miljanić” u Staroj Pazovi.

Crnogorska selekcija je danas u meču za treće mjesto poraženna od Sjeverne Makedonije 2:1.

To je drugi poraz Crne Gore, nakon što je u utorak bolja bila Bugarska 2:0.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da mu je žao što je uloženi trud momaka na turniru ostao bez rezultata.

“Znamo da se kaže da kada se u jednoj utakmici promaši šansa – to se kažnjava. Ako bismo se vodili time, nakon viđenog danas treba da budemo kažnjeni za narednih nekoliko mečeva. Sve ostalo pada u vodu, iako te šanse nisu došle same od sebe, nego kao plod dobre igre i pritiska na rivala. Ali, u fudbalu se broje golovi”, rekao je Kavaja.

Crna Gora je povela u 16. minutu pogotkom Matije Jovanovića.

Prije toga, Andrija Vukoje je tri puta bio u dobroj poziciji da postigne gol, a jednom je neprecizan bio Alan Kastrat.

I nakon vođstva su „sokoli” bili u ofanzivi, ali izgledne šanse nijesu iskoristili Jovanović i Vuk Pavićević.

Makedonija je poravala u 40. minutu – pogodio je Martin Gjorgijev poslije nespretne reakcije defanzivaca crnogorske selekcije.

U nastaku su šanse promašivali Vukoje, Kristijan Jovović i Novak Fatić, a tresla se samo mreža crnogorskog tima – autogol je postigao Aleksa Perišić u 54. minutu.

