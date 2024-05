Podrška Rezoluciji o genocidu u Srebrenici jedini ispravan stav

Podgorica, (MINA) – Od Crne Gore se očekuje da podrži usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama (UN), jer je to jedini ispravan stav, poručeno je sa sastanka delegacija Bošnjačke stranke (BS) i Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine (SDA).

Kako je saopšteno iz BS-a, predsjednik te stranke Ervin Ibrahimović razgovarao je danas u Podgorici sa liderom SDA-a Bakirom Izetbegovićem.

U saopštenju se navodi da BS i SDA osuđuju sistematsko negiranje genocida u Srebrenici i veličanje njegovih počinilaca.

“Naglašeno je da se od Crne Gore očekuje da podrži usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN-u kao jedini ispravan stav i logičan slijed nakon što je crnogorska Skupština 2021. godine dvotrećinskom većinom usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je istaknuta neophodnost usvajanja te Rezolucije, kao važnog koraka u pravcu suočavanja sa prošlošću na bazi činjenica utvrđenih u sudskom postupku pred Međunarodnim sudom u Hagu i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Iz BS-a su kazali da je na sastanku podvučena činjenica da odgovornost za genocid ne može biti pripisana narodu u cjelini.

Predstavnici delegacija BS-a i SDA razgovarali su i o intenziviranju saradnje, ali i o jačanju veza među Bošnjacima.

“BS i SDA, koji većinski artikulišu političku volju Bošnjaka u Crnoj Gori i BiH, pri čvrstom su stavu da je političku, ekonomsku, obrazovnu i kulturnu saradnju nužno, prije svega, razvijati putem institucija dviju država, te kroz djelovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i bošnjačkih institucija kulture”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da treba intenzivirati saradnju Bošnjaka u svim državama regiona, uz jasno poštovanje državnih granica, ali i uvažavajući specifičnosti koje se odnose na brojnost, ukupni položaj i stepen ostvarenih prava bošnjačkog naroda u svakoj od država.

Kako se navodi, na sastanku je utvrđena puna saglasnost da je za sve Bošnjake u regionu evropski put država u kojima žive jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta.

“Uz uvjerenje da je usvajanje visokih evropskih standarda u svim oblastima važno za sve građane, a posebno za manje brojne narode, podvlačeći da su Bošnjaci manje brojni narod u svim državama regije, osim BiH”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, interes Bošnjaka je u jačanju vladavine prava u državama u kojima žive, kao i regionalnoj stabilnosti i saradnji među državama.

“Tokom razgovora je istaknuto da se politička volja Bošnjaka mora reflektovati u institucijama vlasti, kao i da se predstavnici bošnjačkog naroda kojima su građani na izborima dominantno dali mandat da ih politički predstavljaju ne bi smjeli zaobilaziti, što je trenutno slučaj u obje države”, navodi se u saopštenju.

Iz BS-a je saopšteno da je na sastanku bilo razgovora i o ekonomskoj i kulturnoj saradnji lokalnih zajednica u Crnoj Gori u kojima Bošnjaci imaju većinu, sa gradovima i opštinama u BiH.

“Kao rezultat današnjih razgovora, SDA se obavezala da će pokrenuti inicijativu da se otvori konzulat BiH u Rožajama, što bi bio treći konzultat u regiji nakon Novog Pazara i Rijeke” , kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, potrebno je osnažiti političku, kulturnu i svaku drugu saradnju između dvije političke partije.

“BS i SDA, kao značajni politički faktori u Crnoj Gori i BiH, treba da budu most za jačanje tradicionalno dobre saradnje između dvije države”, zaključuje se u saopštenju.

