Berza ukinula ograničenja za ŽPCG i OŽVS, sjutra trgovina akcijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Montenegroberze donio je danas odluke o privremenom ukidanju cjenovnog ograničenja za trgovinu akcijama Željezničkog prevoza (ŽPCG) i Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS).

Odluka će važiti od sjutra do 23. maja, a treba da omogući Vladi da kupi akcije ŽPCG po cijeni od 1,7 EUR i OŽVS po 2,1 EUR, prenosi portal Vijesti.

Akcije ŽPCG sada na berzi koštaju 38 centi, a OŽVS 1,45 EUR.

Dosadašnje cijenovno pravilo ograničava dnevni rast cijena na deset odsto.

Ukidanje tog ograničenja je moguće ukoliko se utvrdi da su cijene akcija znatno niže od nominalne vrijednosti, kao i ukoliko su akcije nelikvidne odnosno nije postojalo dovoljno interesovanja za njihovom kupovinom.

Ukidanje cijenovnog ograničenja tražio je ovlašćeni VIP broker Montenegro.

“Uvidom u izvještaj iz sistema trgovanja Berze o stanju naloga, Odbor direktora Berze je ocijenio da su u pitanju nelikvidni finansijski instrumenti, da postoji velika tržišna neravnoteža”, kaže se u obrazloženju odluke.

Dodaje se da bi se privremenim ukidanjem cjenovnog ograničenja na period od tri radna dana omogućilo uspostavljanje cjenovne ravnoteže i sklapanje transakcija akcijama emitenta.

Navodi se i da je Vlada u informaciji navela da ima ekonomski interes za kupovinom ovih akcija, kako bi naknadno OŽVS pripojila ŽPCG.

U obrazloženju se ističe i da je knjigovodstvena vrijednost akcija po preliminarnim bilansima na 31. decembar 2023. godine obje kompanije, ZPCG 2,17 EUR po akciji, a za OZVS 2,81 EUR po akciji.

“Bitno je napomenuti da je nominalna cijena za akcije ŽPCG 5,2813 EUR po akciji, a nominalna cijena za akcije OZVS 4,6676 EUR”, navodi se u obrazloženju.

Dodaje se da, ukoliko bi Država preuzela pomenuti paket akcija od manjinskih akcionara koji bi koštao u ukupnom iznosu manje od EUR 1,5 miliona, to bi, sa već postojećim akcijama, omogućilo da se u ŽPCG poveća akcijski kapital na preko 98 odst, a u OŽVS preko 96 odsto.

“Uvećanje vlasništva bi takođe bilo značajno i sa aspekta primjene odredaba Zakona o privrednim društvima, kojim se definiše pravo sazivanja skupštine akcionara u slučaju kada većinski vlasnik ima preko 95 odsto učešća u akcijskom kapitala”, navodi se u obrazloženju.

