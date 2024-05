Omladinci pobijedili Sjevernu Makedoniju

Podgorica, (MINA) – Mlađa omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je danas u Podgorici, u drugom prijateljskom meču, Sjevernu Makedoniju 3:2.

Prvi međusobni duel završen je neriješeno 1:1.

Crnogorski fudbaleri od starta imali su inicijativu, a do vođstva stigli su u 14. minutu – Vuk Vlahović je prošao po lijevoj strani, nakon čega je asistirao Luki Kruščiću za 1:0.

U još nekoliko navrata Crna Gora je mogla do gola, ali su gosti bili ti koji su se sljedeći radovali.

U 51. minutu Hisar Ali je savladao Balšu Radanovića iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara iskosa.

Samo dva minuta kasnije novi prodor Vlahovića i novi gol – strijelac je bio Omar Krajina.

Vlahović je u 62. minutu imao dobar pokušaj sa ivice šesnaesterca, ali je lopta prošla malo preko gola.

Novo izjednačenje viđeno je u 69. minutu, kada je Ali uspješno završio akciju svoje ekipe.

Do trećeg gola crogorski omladinci došli su na sličan način kao i kod prethodna dva – Jagoš Roganović je preuzeo ulogu asistenta, dok se u listu strijelaca ponovo upisao Krajina.

Selektor Goran Perišić kazao je da je njegov tim prvo poluvrijeme odigrao dosta dobro i da je trebao da ima i više od 1:0.

“U nastavku smo napravili nekoliko izmjena zbog umora igrača, ipak je ovo bio jak ritam u manje od tri dana. Dobro je što smo pobijedili, momci su pokazali da prihvataju naše zahtjeve, iako smo kratko zajedno, ovo je bilo tek drugo okupljanje”, rekao je Perišić.

On je kazao da je zadovoljan viđenim u dvije utakmice i da momci imaju potencijal.

“Najvažnije da nastave da vrijedno rade u svojim klubovima”, kazao je selektor Perišić.

