MPNI otvoreno za saradnju u vezi izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) otvoreno je za saradnju sa svim relevantnim subjektima, u vezi izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju.

To je saopšteno nakon prvog sastanka Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.

Kako je saopšteno iz MPNI, na sastanku Radne grupe je razmatrana dinamika rada, analize postojećeg zakonskog rješenja, kao i izrade teksta nacrta novog Zakona koji će otkloniti sve uočene manjkavosti.

Taj nacrt će, kako se navodi, regulativu u oblasti visokog obrazovanja prilagoditi inovacijama i potrebama studenata i nastavnog kadra, ali i tržištu rada.

„Na sastanku je konstatovana otvorenost MPNI za saradnju sa svim relevantnim subjektima, čemu svjedoči i sastav Radne grupe“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da su u Radnoj grupi, osim predstavnika tog resora, i predstavnici državog i privatnih univerziteta, predstavnici studenata, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, privrede i civilnog sektora.

„Strateški cilj Crne Gore je da razvija sistem visokog obrazovanja, istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, koji će pospješiti i unaprijediti društveni i ekonomski razvoj crnogorskog društva, kao društva zasnovanog na znanju s ravnopravnim mogućnostima za sve, u skladu s principima slobode i demokratije“, rekli su iz MPNI.

Kako su naveli, u skladu sa tim opredjeljenjem, pristupili su i izmjenama pomenutog Zakona.

Iz MPNI su podsjetili da je prethodno izabran i novi Savjet za visoko obrazovanje, kako bi se priča o reformi visokog obrazovanja zaokružila na cjelovit i sistemski način.

„U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore, kao i Programom rada MPNI-a za ovud godinu, predviđeno je da tekst Zakona bude pripremljen do kraja godine, odnosno da njegovo donošenje bude realizovano u četvrtom kvartalu ove godine“, navodi se u saopštenju.

