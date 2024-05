Milatović: Zadržati fokus i okončati pregovarački proces

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može postati punopravna članica Evropske unije (EU) do 2028. godine, a za to je neophodno zadržati fokus, kako bi država u što skorijem roku završila obaveze iz pregovaračkog procesa, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, održao predavanje na jednom od najprestižnijih američkih univerziteta, Džon Hopkins SAIS u Vašingtonu.

On je ukazao na važnost članstva Crne Gore u NATO savezu, u kontekstu jačanja međunarodnog položaja i unaprjeđenja demokratije.

Milatović je kazao da se nastavak daljeg razvoja Crne Gore ogleda u sprovođenju svih neophodnih reformi, ka punopravnom članstvom u EU.

“On je ocijenio da Crna Gora može postati punopravna članica EU do 2028. godine, za šta je, kako je kazao, neophodno zadržati fokus, kako bi naša država u što skorijem roku završila obaveze iz pregovaračkog procesa”, kaže se u saopštenju.

Milatović je naglasio da bi dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) bio dodatan impuls na evropskom putu, dodajući da je u postizanju tog cilja neophodna dodatna angažovanost svih društvenih činilaca u Crnoj Gori.

Govoreći o demokratskom napretku u Crnoj Gori, on je kazao da je promjenom vlasti, uvođenjem nove političke kulture i odlučnim suprotstavljanjem korupciji i organizovanom kriminalu učinjen važan korak ka uspostavljanju vladavine prava i jačanju nezavisnosti institucija.

“On je naveo da naša zemlja predstavlja pozitivan primjer i ostalim zemljama kandidatima da se reforme isplate i da su vrata EU i dalje otvorena”, navodi se u saopštenju.

Milatović je istakao da je Plan rasta za Zapadni Balkan jasan znak da je EU odlučna kada je u pitanju, dodajući da je regionalna saradnja važna za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da je Univerzitet Džon Hopkins SAIS posvećen obrazovanju budućih lidera u oblasti međunarodnih odnosa, ekonomije i politike.

Kako su naveli, predavanju su prisustvovali brojni studenti, profesori i predstavnici diplomatskog kora.

