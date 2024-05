Potpisan Memorandum o saradnji MPNI i Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i Glavni grad potpisali su danas Memorandum o saradnji, čiji je cilj unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Podgorici, kao i efikasno održavanje i modernizacija infrastrukture škola i vrtića.

Kako je saopšteno iz MPNI, Memoradum su potpisale resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović i gradonačelnica Glavnog grada Olivera Injac.

„Memorandum predstavlja značajan korak u uspostavljanju poslovno tehničke saradnje između MPNI i Glavnog grada, u oblasti održavanja infrastrukture obrazovnih i vaspitnih ustanova i edukacije učenika u vaspitno-obrazovnim ustanovama na teritoriji Glavnog grada“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je cilj Memoranduma unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Glavnom gradu kao i efikasno održavanje i modernizaciju infrastrukture škola i vrtića.

„Očekuje se da će ova saradnja rezultirati poboljšanjem uslova za učenje i rad zaposlenih u obrazovnim ustanovama, što će direktno doprinijeti poboljšanju obrazovanja naših građana“, navodi se u saopštenju.

