Đeljošaj: Podrška Kosovu na putu evroatlantskih integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora podržava Kosovo na putu evroatlantskih integracija, poručio je potpredsjednik crnogorske Vlade Nik Đeljošaj.

On je to kazao na sastanku sa prvim potpredsjednikom Vlade Kosova Besnikom Bislimijem, tokom posjete Prištini.

Đeljošaj je rekao da za Crnu Goru evroatlantski smjer nema alternativu.

„U tom pogledu, Kosovo ima punu podršku Crne Gore. Nastavljamo dobrosusjedske odnose, posebno želimo unaprijediti saradnju u ekonomiji i infrastrukturi”, kazao je Đeljošaj.

Bislimi je istakao da su odnosu Crne Gore i Kosova dobrosusjedski.

Iz Vlade je saopšteno da je na sastanku razgovarano o evroatlantskim integracijama i potrebi za regionalnom saradnjom.

„Na kraju sastanka dogovoren je nastavak komunikacije, kao i nastavak saradnje u oblastima od zajedničkog interesa“, navodi se u saopštenju.

