Vuković: Podstičemo povećanje ulaganja u proizvodnju energije i hrane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora podstiče povećanje ulaganja u proizvodnju energije i hrane, kao i ekonomsku diversifikaciju, kako bi se smanjila zavisnost od određenih regiona, kazao je ministar finansija Novica Vuković.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Vuković je, u okviru radne posjete Jermeniji, gdje učestvuje na godišnjem sastanku Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoja (EBRD), govorio na plenaronoj sjednici guvernera te finansijske institucije.

Vuković je zahvalio Vladi Jermenije što je domaćin 33. godišnjeg sastanka i kazao da čvrsto vjeruje da je, u turbulentnim vremenima, bilateralna i multilateralna saradnja ključna.

On je istakao da su aktuelni događaji na globalnom nivou naglasili ranjivost međunarodnih tržišta na geopolitičke poremećaje, posebno u snabdijevanju hranom i energijom, kao i da se pokazalo da to može značajno uticati na stopu inflacije i životni standard građana.

“Između ostalog kazao je i da Crna Gora, podstiče povećanje ulaganja u proizvodnju energije i hrane, kao i ekonomsku diversifikaciju, kako bi se smanjila zavisnost od određenih regiona”, kaže se u saopštenju.

Vuković je poručio da ulaganje u mala i srednja preduzeća, koja su, kako je ocijenio, često ključna za ekonomski razvoj, ima pozitivan uticaj, ne samo na ekonomsku diversifikaciju, već i jačanje nacionalnih ekonomija i otpornosti na globalne izazove.

Iz Ministarstva su kazali da se Vuković, u Jerevanu, sastao i sa direktorkom EBRD-a za Centralnu i Jugoistočnu Evropu Charlotte Ruhe.

“Tokom konstruktivnog sastanka Vuković je poručio da Crna Gora podržava posvećenost EBRD-a zelenoj ekonomiji, inkluziji i digitalnoj tranziciji, koja je navedena u Strateškom kapitalnom okviru 2021-25, u skladu sa globalnim naporima ka klimatskim akcijama”, navodi se u saopštenju.

Vuković je naglasio i da je Crna Gora orijentisana ka zelenoj agendi, rodnoj ravnopravnosti i ekonomskom upravljanju.

On je ocijenio da je nova strategija Banke ključna prilika da se podstakne održivi razvoj i podigne životni standard, čime se istovremeno snaži ekonomski rast i smanjuje siromaštvo među državama članicama.

“Stoga se, kako je poručio Vuković, uzimajući u obzir duboki uticaj klimatskih promjena na privrede i blagostanje građana, Crna Gora zalaže za dodjelu sredstava i ulaganje u projekte za procjenu njihovih efekata, analizu rizika i planiranje aktivnosti za ublažavanje istih”, kaže se u saopštenju.

Vuković se, tokom boravka u glavnom gradu Jermenije, sastao i sa zamjenikom izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj (AFD) Bertrandom Walcknaerom.

Navodi se da su tokom sastanka razmotrene mogućnosti partnerstva u investicionim projektima i programima koji podstiču ekonomski razvoj.

“Pored započete saradnje kroz finansiranje DPL aranžmana, Walcknaer je iskazao interesovanje AFD za buduću saradnju, kroz tehničku i finansijsku podršku, za projekte od značaja za pristupanje Evropskoj Uniji, kojima će se ispuniti preduslovi za implementaciju EU agende”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su Vuković i Walcknaer razgovarali i o mogućnostima produbljenja saradnje kroz pružanje podrške u oblasti poslovanja preduzeća u državnom vlasništvu.

Vuković je sa sasradnicama, državnom sekretarkom Milicom Adžić i v.d. generalne direktorice Direktorata za javni dug Andrijanom Ulić Rajović, prisustvovao i radnom doručku zemalja članica Konstituence, koju pored Crne Gore, čine Švajcarska, Ukrajina, Srbija, Uzbekistan i Turkmenistan.

Iz Ministarstva su kazali da je na 33. godišnjem sastanku Odbora guvernera EBRD-a Odile Renaud Basso reizabrana za predsjednicu tog tijela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS