Crna Gora kohezioni faktor Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je faktor stabilnosti i pouzdana saveznica Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) na Zapadnom Balkanu, poručeno je sa sastanka premijera Milojska Spajića sa pomoćnikom američkog državnog sekretara zaduženog za Evropu i Evroaziju Džejmsom O’Brajenom.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, jedna od tema susreta bio je i Plan rasta, zbog čega su se lideri Zapadnog Balkana i Evropske unije (EU) okupili u Crnoj Gori kako bi razgovarali o paketu podrške vrijednom šest milijardi eura u grantovima i povoljnim kreditima.

Spajić je istakao da je Crna Gora pripremila vrlo ambiciozan plan reformi koje će sprovesti na planu približavanja Jedinstvenom evropskom tržištu.

Stoga je, kako je kazao, Plan rasta jedna od najbitnijih stvari za Crnu Gora koja će sa tržišta od pola miliona izaći na tržište od pola milijarde ljudi.

„Svakim danom Crna Gora dodatno potvrđuje svoj međunarodni kredibilitet, a svakom reformom je i sve bliža izvjesnoj evropskoj perspektivi”, poručio je Spajić.

O’Brajen je istakao da je zadovoljan dinamikom kontakata sa Spajićem i kazao da Crna Gora nesumnjivo napreduje ka EU.

Kako je rekao, u tom smislu Crna Gora ima punu podršku SAD.

„Crna Gora je pouzdana članica NATO-a, a siguran sam, isto tako i buduća članica EU koja je svima snažan oslonac u regionu”, rekao je O’Brajen.

U saopštenju se navodi da je tokom susreta bilo riječi o aktuelnim prilikama i da je ukazano na značaj dijaloga među liderima Zapadnog Balkana u pravcu ostvarenja zajedničkih interesa.

Spajić i O’Brajen su ocijenili da je Samit koji je danas držan u Kotoru bio dobra prilika i za jačanje međususjedske saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS