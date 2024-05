Crnogorski stonoteniseri na EP u Bukureštu

Podgorica, (MINA) – Bukurešt će od 22. do 26. maja biti domaćin stonoteniskog Prvenstva Evrope za igračice i igrače do 13 godina, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

U glavnom gradu Rumunije prvi put na nekom zvaničnom šampionatu Evrope nastupiće reprezentacija Crne Gore, u uzrastu do 13 godia.

Priliku da debituju na evropskoj sceni imaće četvoro crnogorskih reprezentativaca.

Nastupiće Milan Vučetić (Novi), Đorđe Mitrić (Spin), Kalina Božović (Budim) i Lara Franeta (Valdanos), koji su nedavno uspješno odigrali međunarodni turnir u Sarajevu.

Ekspedicija Stonoteniskog saveza Crne Gore, koju predvode treneri Saška Vuletić i Ivor Katić, za Rumuniju putuje avionom iz Tirane.

Trener Saška Vuletić, koja će sa klupe voditi ženski dio reprezentacije, kazala je da će crnogorskoj selekciji to biti drugi nastup, nakon turnira Europe Youth Series u Sarajevu.

“Očekujem da će dati sve od sebe i odigrati dobre mečeve, jer je to takmičenje njima najvažnije u sezoni. Nadamo se novim bodovima i što boljem plasmanu na evropskoj rang listi. Vjerujem da će im donijeti veliko iskustvo koje im je neophodno s obzirom da imaju po 11 godina i da će imati pravo i sljedeće sezone da igraju u kategoriji U13”, rekla je Vuletić.

