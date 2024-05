Novi akcioni plan usmjeren na jačanje ljudskog kapitala

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Novi akcioni plan za zajedničko regionalno tržište biće usmjeren na jačanje ljudskog kapitala i razvoj vještina, ali i na podsticanje digitalne transformacije, omogućavanje povoljnog okruženja za privrednike, kao i povećanje konkurentnosti, ocijenjeno je iz Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Generalna sekretarka RCC-a, Majlinda Bregu, kazala je da na samitu lidera Zapadnog Balkana, koji se u Kotoru održava pod sloganom Jedan region – zajednička vizija, da regionalno tržište predstavlja ulaznicu za postepenu integraciju u jedinstveno evropsko, kao i za socio-ekonomsko približavanje EU.

Ona je dodala da put ka većoj ekonomskoj konsolidaciji sa tržištem EU vodi preko zajedničkog regionalnog tržišta neopterećenog bilo kakvim preprekama.

Na samitu se razgovaralo o približavanju regiona EU kroz implementaciju evropskog Plana rasta i Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište.

Lideri Zapadnog Balkana su kazali da su zadovoljni konkretnim rezultatima Akcionog plana kao pokretača međuregionalne trgovine i dublje ekonomske integracije na Zapadnom Balkanu, čije sprovođenje je koordinirao RCC.

„Rezultati zajedničkog regionalnog tržišta su indikativni i pokazuju stvarne, konkretne i transformativne socio-ekonomske rezultate i pomake u domenu brojnih regionalnih programa i politika, ali istovremeno ukazuju i na još neiskorišten potencijal ekonomske integracije koji bi našim ekonomijama mogao donijeti rast od deset odsto“, rekla je Bregu.

Lideri Zapadnog Balkana su kazali da su spremni da na samitu lidera u okviru Berlinskog procesa ove godine podrže Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište za period od naredne do 2028. godine, te su pozvali RCC da, u saradnji sa relevantnim regionalnim partnerima, koordinira i novu fazu zajedničkog regionalnog tržišta, te nastavi sa podrškom i olakša uključivanje parlamenata u Berlinski proces, ali i u druge programe regionalne integracije.

„S obzirom na različite scenarije prema kojima je put približavanja regiona EU dug između 24 i 72 godine, ne smije se propustiti nijedan potencijalni procenat rasta. Ne možemo uspostaviti zajedničko regionalno tržište na Zapadnom Balkanu ako se ljudski resursi ostave po strani“, navela je Bregu.

Prema njenim riječima, podsticanjem mobilnosti radne snage unutar regiona potencijalno se do naredne godine bruto domaći proizvod (BDP) može dodati značajnih 1,3 odsto, ali i otvoriti 80 hiljada novih radnih mjesta.

„Povoljno i konkurentno okruženje može donijeti povećanje godišnjeg rasta od dva odsto, privući 6,5 odsto više investicija i povećati stopu rasta broja radnih mjesta za do jedan odsto godišnje, a ujedno donijeti i povećanje produktivnosti malih i srednjih preduzeća za pet do deset odsto,“ dodala je Bregu.

Lideri su takođe pozdravili Plan rasta koji su usvojili Evropski parlament i Savjet EU i ponovili opredijeljenost da se iskoriste mogućnosti koje Plan nudi, uključujući i veći angažman da se proprate prethodne obaveze u okviru Berlinskog procesa, a posebno puno sprovođenje sporazuma o mobilnosti.

Bregu je navela da će RCC, zajedno sa svim glavnim institucijama vlasti i partnerima, u narednom periodu raditi na tome da se budući Akcioni plan upotpuni primjenjivim mjerama, očekivanim rezultatima i realističnim rokovima kako bi isti bio spreman za odobravanje na predstojećem samitu u okviru Berlinskog procesa.

Naredni sastanak lidera šest ekonomija Zapadnog Balkana na temu Plana rasta održaće se u Bosni i Hercegovini.

