Krivična prijava protiv osobe zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva podnijeli su krivičnu prijavu protiv osobe koja se sumnjiči za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju.

„Sumnja se da je V.O. (26) iz Bara, u periodu dok je bio zaposlen u jednom preduzeću, pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 16 hiljada EUR na štetu te kompanije”, navodi se u saopštenju.

On, kako se sumnja, nije izdavao fiskalne račune kupcima, već je kucao virmanske račune i izdavao ih građanima, a obavljao naplatu kao da je izdavao gotovinske račune.

Sa spisima predmeta je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem su nalogu preduzete dalje mjere i radnje iz nadležnosti policije, po čijem je nalogu nakon toga, podnijeta krivična prijava protiv V.O. zbog sumnje da je počinio to krivično djelo.

