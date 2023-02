Nikolić: Evropa sad da ne prebacuje odgovornost na druge

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad odgovornost zbog izrečenih neistina ne treba da prebacuje na druge, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

On je naveo da lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić i njegove kolege iz stranke, danima „lažu cijelu crnogorsku javnost i bezobrazno potcjenjuju inteligenciju građana“.

„Svakom novom objavom, kojom odgovornost za to što su obmanjivali i lagali, prebacuju na drugog, sebe dovode u još goru situaciju“, naveo je Nikolić u saopštenju.

Nikolić je kazao da su sve javno izgovorene neistine, od one da nema dvojno državljanstvo i prebivalište, do one da ih ima ali da je za to kriv advokat, a ne Spajić, neprijatne i za gledanje i za slušanje, čak i političkim rivalima Evrope sad.

On je istakao da se DPS zalaže za političku utakmicu po zakonima i Ustavu Crne Gore.

„Smatramo da svaki kandidat koji pledira da bude na čelu ove države, mora da zadovoljava uslove koji su predviđeni i da su pravila ista za sve“, poručio je Nikolić.

Kako je kazao, svaka relativizacija poštovanja zakona, samo proizvodi višak haosa.

„I na kraju, ostavljamo vas da zajedno sa Demokratskim frontom unutar koalicije u Podgorici i drugim gradovima razriješite sve nesporazume. Izbor vam je jednostavan, ili ćete s četničkim vojvodama, ili s evropskim partnerima graditi budućnost“, zaključio je Nikolić.

