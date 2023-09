Milatović: Država ostaje posvećena dostizanju cljeva održivog razvoja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje snažno posvećena dostizanju cljeva održivog razvoja, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je na društvenoj mreži X naveo da je prisustvovao otvaranju Političkog foruma visokog nivoa o ciljevima održivog razvoja – SDG Samitu, u sjedištu Ujedinjenih nacija (UN).

“Ovo je prilika da sve zemlje sagledaju dosadašnji učinak na polju ostvarenja ciljeva održivog razvoja i još snažnije se usmjere ka dostizanju Agende 2030”, naveo je Milatović.

On je kazao da na poziv Generalnog sekretara UN govori na liderskom dijalogu “Jačanje integrisanih javnih politika i institucija za dostizanje ciljeva održivog razvoja“.

Milatović je istakao da je to prilika da međunarodnoj javnosti prikažu napredak koji je Crna Gora postigla na putu održivog razvoja.

“Crna Gora ostaje snažno posvećena dostizanju cljeva održivog razvoja jer želimo da naša zemlja bude zdravo, čisto, stabilno i prosperitetno društvo za sve naše građane”, poručio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS