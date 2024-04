Remi Crnogorca, pobjeda Elektroprivrede

Podgorica, (MINA) – Šahisti cetinjskog Crnogorca upisali su prvi remi, dok je Elektroprivrede iz Nikšića ostvarila pobjedu drugog takmičarskog dana ligaških takmičenja Šahovskog saveza u Herceg Novom.

Crnogorac je u uzbudljivom duelu Premijer lige remizirao sa ekipom Herceg Novog 3:3.

Pobjede za cetinjski sastav ostvarili su Milo Pobor, koji je nadigrao Artema Smirnova i Andrej Skvorcov, koji je uspio da preokrene partiju protiv velemajstora Nebojše Nikčevića, nakon sto je gotovo čitavu partiju bio u podređenom položaju.

Za Novljane slavili su Dragiša Blagojević i Artem Iljin protiv Božidara Ivanovića.

Ostale partije okončane su remijima.

Elektroprivreda je iskoristila poklon poen u duelu protiv Budućnosti, a sigurni su bili i Luka Drašković i Stefan Mijović, protiv Blaža Kalezića i Miloša Pečurice.

Andrej Šuković je u redovima Budućnosti ostvario veliku pobjedu, uspio je da savlada aktuelnog prvaka države Nikitu Petrova.

Mimoza je opravdala ulogu favorita protiv ekipe Nikšića, a pobjede su ostvarili: Miloš Vlatkovic, Slaviša Milanović i Momčilo Raičević, za konačnih 4,5-1,5.

Prosvjeta je savladala Rudar i ostvarila važnu pobjedu u borbi za opstanak, a pobjedu su potpisali: Dragan Bulatović, Danilo Nenezić i Milinko Rabrenović, dok je pobjedu za Rudar ostvario Milenko Lončar.

Omladinac Budućnost je nastavio sa dobrim partijama i pobjedom od 4,5-1,5 protiv Mladosti potvrdio dobru formu.

Sigurni su bili Uroš Rašović, Jovan Jovančević i Dino Grbović.

Na Ženskoj ligi Crnogorac je bio maksimalan protiv Budućnosti, dok su šahistkinje Herceg Novog i Elektroprivrede, preustile po jedan remi koleginicama iz Univerziteta Crne Gore i Dame.

U Prvoj ligi postignuti su sljedeći rezultati: 7. Oktobar – Dama 0,5-5,5, Rumija – Rokada 3-3, Cetinje – Berane 2-4, Osnovne i srednje škole – Dijagonale 1-5, Zora – Zeta 3-3.

U Premijer i Prvoj ligi na programu je treće i četvrto kolo, dok dame igraju treće kolo.

Za sjutra zakazan je i početak Pionirske lige, koja broji 13 klubova.

Organizator je Šahovski savez Crne Gore, a pokrovitelji su Ministarstvo sporta i mladih i Opstina Herceg Novi.

Drugom takmičarskom danu prethodila je Skupština Šahovskog saveza.

Na sjednici je Dragan Popadić, predsjednik ŠK Mimoza iz Tivta, jednoglasno dobio povjerenje za novi mandat na čelu Skupštine, dok je Željko Obadović iz beranskog Gambita izabran za potpredsjednika.

Popadić i Obadović su i u prethodnom periodu vodili Skupštinu.

