Žrtve bombardovanja Murina 25 godina bez pravde

Podgorica, (MINA) – Civilne žrtve NATO bombardovanja Murina bez pravde su 25 godina od tog događaja, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije su podsjetili da se sjutra obilježava 25 godina od stradanja šest civilnih žrtava NATO bombardovanja tog područje u Plavu.

“Tog dana 1999. godine, prilikom bombardovanja mosta u centru Murina, poginulo je troje djece – Julija Brudar (deset godina), Olivera Maksimović (11), Miroslav Knežević (14), kao i troje odraslih – Vukić Vuletić (46), Milka Kočanović (69) i Manojlo Komatina (72)”, naveli su iz CGO na društvenoj mreži X.

Prilikom bombardovanja Murina, kako su dodali, povrijeđeno je i osam osoba.

Iz CGO su kazali da je, do danas, novčano obeštećenje od države dobila porodica samo jednog od poginulih, u iznosu od69 hiljada EUR, a što im je kasnije odlukom Vrhovnog suda naloženo da vrate.

