Jadran sa četiri pobjede do titule za mlađe kadete

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana, igrači rođeni 2011. godine i mlađi, šampioni su Crne Gore u konkurenciji mlađih kadeta.

Do trofeja na turniru u Budvi došli su nakon maksimalnog učinka i četiri pobjede.

Savladali su Akvatik Verde 11:5 (2:1, 5:0, 4:0 i 0:4), Budućnost 9:6 (4:1, 4:3, 1:1 i 0:1), Primorac 12:10 (5:2, 2:2, 1:3 i 4:3) i Budvu 10:7 (4:0, 3:1, 1:1 i 2:5).

Primorac i Budva imali su isti učinak, po dva trijumfa i poraza, ali je kotorski tim zahvaljujući boljoj gol razlici osvojio drugo mjesto.

Kotorani su pobijedili Budućnost 8:6 (1:2, 2:3, 2:0, 3:1) i Akvatik Verde 12:9 (2:3, 6:1, 2:3, 2:2), a izgubili od Budve 8:7 (3:2, 1:1, 2:1, 2:3).

Budva je, pored pobjede nad Primorcem, bila bolja i od Akvatik Verdea 9:6 (2:1, 4:2, 1:2, 2:1), a poražena je od Budućnosti 4:3 (0:0, 1:1, 0:0, 3:2), pa je na kraju zauzela treće mjesto.

Budućnost je, osim trijumfa nad Budvom, slavila i u duelu sa Akvatik Verdeom 8:5 (2:3, 1:1, 4:1, 1:0), čime je u konačnom skoru bila četvrta.

Akvatik Verde je turnir završio bez bodova.

