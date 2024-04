Radović: Prijaviću se za direktora policije u punom mandatu

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije Aleksandar Radović prijaviće se na konkurs za tu poziciju u punom mandatu, kada bude raspisan, jer, kako je kazao, ima znanje, iskustvo i volju da se bori protiv korupcije i svih oblika kriminala.

Radović je, u intervjuu Televiziji Vijesti, saopštio da su on, četiri pomoćnika i 39 starješina u Upravi policije u v.d. statusu ili privremeno raspoređeni, što utiče na kvalitet ostvarivanja strateških ciljeva.

On ja naveo da je problem broj jedan u službi nedostatak kadra.

Radović je istakao da je saradanja sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem kontinurana i profesionanlna.

Odgovarajući na pitanje da li će se kandidovati za poziciju direktora Uprave policije u punom mandatu, Radović je odgovorio da ispunjava sve Zakonom propisane uslove za mjesto direktora Uprave policije.

“Imam potrebno znanje, nagomilano iskustvo i profesionalne reference za obavljanje ove funkcije. Ukoliko budem izabran, trudiću se da svojim zalaganjem i profesionalnim i mudrim rukovođenjem unaprijednim službu i status samih službenika”, rekao je Radović, prenosi portal Vijesti.

Kako je naveo, objektivnim i sistemskim pristupom, boriću se protiv svih oblika kriminala, a posebno organiziranog kriminala i protiv korupcije.

“Podrška tužilaštvu biće kontinuirana. Tako da – da, prijaviću se na mjesto direktora Uprave policije kada bude raspisan konkurs”, kazao je Radović.

Upitana kako će riješiti problem jer u Crnoj Gori nedostaje hiljadu i po policajaca, Radović je rekao da je problem broj jedan.

“To je dnevna tema, takođe naslijeđen problem. Nedostaje nam, kao što ste i sami rekli, 30 odsto redovnog sastava”, rekao je Radović.

Kako je kazao, u januaru su primili 14. generaciju polaznika Policijske akademije, što je 55 kolega.

“U narednom periodu primićemo i 15. generaciju polaznika Policijske akademije, to bi trebalo da bude 66 kolega”, rekao je Radović.

On je naveo da, u isto vrijeme, imaju odliv od 175 ljudi koji su ostvarili pravo na prijevremenu penziju.

“Znači, osim alarmantnog nedostatka 30 odsto kolega, mi imamo veći odliv nego priliv”, kazao je Radović.

Prema njegovim riječima, da situacija bude još teža, u saradnji sa OEBS-om je rađeno istraživanje starosne strukture službenika, koje je takođe zabrinjavajuće i 1.477 službenika će do kraja ove godine moći da ostvari pravo na prijevremenu starosnu penziju.

“Ne znamo koliki broj će se opredijeliti i iskoristiti to pravo, uslovi su zaista povoljni, uz uvećanje od 30 odsto zbog ranijeg odelska, ali smatramo da će taj broj biti značajan iz razloga starosne strukture i činjenice da redovan sastav u kontinuitetu već dugo vremena radi prekovremena, da bi nadomesio ovaj nedostatak od 30 odsto službenika”, naveo je Radović.

On je istakao da postoje dvije varijante rješavanja tog problema o kojim razgovaraju.

“Donosioci odluka, uključujući ministra, premijera, su svjesni ovoga problema i nadam se da će što prije početi da se rješava u jednoj ili drugoj varijanti, kako bi imali popunjen sastav. Podaci su zaista zabrinjavajući”, naglasio je Radović.

On je objasnio da obje varijante podrazumijevaju ubrzan prijem u sistem nekoliko stotina službenika, izmjenjen način selekcije u odnosu na postojeći i kraću osnovnu policijsku obuku.

“Sadašnje zakonsko ograničenje je stvarno limit za prijem polaznika u službu i on podrazumijeva da se ima peti stepen obrazovanja, što zaista sužava krug ljudi iz kog možemo vršiti selekciju”, rekao je Radović.

Govoreći o platama službenika, Radović je rekao da je materijalni status službenika značajno poboljšana u posljednjem periodu.

“Imamo organizacione jedinice koje zbog značaja poslova i težine zadataka koje objavljuju, ostvaruju pravo na specijalni dodatak. To je značajna kategorija”, naveo je Radović.

On je dodao da su imali povećanje zarada dva puta u posljednjem periodu.

“Tako da bih zaradu okarakterisao kao pristojnu u našim uslovima”, istakao je Radović i dodao da je projek oko hiljadu EUR.

