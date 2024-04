Partije danas o razrješenju krize u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Dijalog predstavnika parlamentarnih partija u cilju pronalaženja modela kojim bi se razriješila politička kriza u Šavniku počeće danas.

Sastanak će biti održan u 12 sati u Skupštini Crne Gore.

Poziv na dijalog uputio je šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad i kopredsjedavajući Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Vasilije Čarapić.

Čarapić je u inicijativi naveo da je kriza u Šavniku posljedica nemogućnosti završetka izbora za odbornike koji su započeti u oktobru 2022. godine.

Ona je kazao da se izbori za odbornike u Skupštini opštine Šavnik ne mogu sprovesti na dva biračka mjesta već 19 mjeseci iz čisto političkih razloga.

“Kako je evidentno da je problem u Šavniku pretežno političke, a ne pravne prirode, to smatram da je opravdano povesti široki politički dijalog, a sve sa ciljem da dođemo do pravnog rješenja za ovu krizu, poštujući na taj način vladavinu prava kao naš najznačajniji društveni koncept”, naveo je Čarapić.

Iz DPS-a su ranije poručili da prihvataju dijalog uz uslov da Vlada povuče svoju odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS