Cijene nafte prošle sedmice porasle

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su prošle sedmice porasle, nakon skoro 15 dana pada, jer trgovce i dalje zabrinjavaju napetosti na Bliskom istoku.

S druge strane, spori rast ekonomije sprečava snažniji rast cijena nafte.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice porasla 2,5 odsto na 89,5 USD, dok je na američkom barel poskupio 0,85 odsto na 83,85 USD.

Podršku cijenama pruža zabrinutost za snabdijevanje, s obzirom na nastavljene sukobe na Bliskom istoku, prenosi Hina.

Doduše, napetosti između Irana i Izraela su splasnule, nakon nedavnih ograničenih međusobnih vazdušnih napada, no Izrael je pojačao vazdušne napade na grad Rafah u palestinskom Pojasu Gaze.

Poručio je i da planira opšti napad, uprkos upozorenjima saveznika na moguće brojne žrtve, s obzirom na to da se u Rafahu pred izraelskim napadima sklonilo 1,2 miliona Palestinaca.

Veći rast cijena nafte sprječava spori rast najvećih svjetskih privreda.

Prošle sedmice je objavljeno da je u prvom tromjesečju bruto domaći proizvod (BDP) Sjedinjenih Američkih Država (SAD) porastao 1,6 odsto godišnje, znatno ispod očekivanja analitičara i najsporije u gotovo dvije godine.

S druge strane, inflacija je u tom tromjesečju dostigla 3,4 odsto godišnje, dok je u prethodnom kvartalu iznosila 1,8 odsto.

Zbog toga je sve jasnije da će američka centralna banka zadržati restriktivnu monetarnu politiku još neko vrijeme, što će dodatno usporiti rast najvećeg svjetske ekonomije.

Posustajanje aktivnosti nadovezalo se na naznake posustajanja potražnje za gorivom u SAD-u, iskazano u snažnom rastu zaliha benzina u prethodnoj sedmici od 5,6 miliona barela. Porasle su i zalihe destilata, 5,1 milion barela.

Uglavnom zbog geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku, od početka godine cijena nafte na londonskom tržištu porasla je više od 15 odsto, a na američkom tržištu oko 17 odsto.

