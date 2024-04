Jakšić: Neistine o Rezoluciji UN-a nemaju potencijal da zapale region

Podgorica, (MINA) – Neistnite tvrdnje da će usvajanjem Rezolucije Ujedinjenih nacija (UN) o Srebrenici srpski narod biti proglašen za genocidni, a Republika Srpska (RS) ukinuta, nemaju potencijal da ugroze bezbjednost Zapadnog Balkana, ocijenio je spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.

Predsjednik RS Milorad Dodik kazao je ranije da će taj bosanskohercegovački entitet, u slučaju usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN, napustiti odlučivanje u Bosni i Hercegovini (BiH) i da ne vide nikakav smisao da ostanu u BiH.

Jakšić je agenciji MINA rekao da je Dodik „personalizovana opasnost po mir, ne samo u BiH, već i u regionu“, ali da su njegove prijetnje „iz prazne puške“.

„Dodik misli da je može da priča šta god hoće, pošto je već na listi američkih sankcija, nastavlja da se hvali prijateljstvom sa (Vladimirom) Putnom i prijeti secesijom“, rekao je Jakšić.

Dodikova izjava da bi usvajanje rezolucije UN o Srebrenici „sahranilo“ Bosnu, je, prema ocjeni Jakšića, „glupost“.

„Dodik, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, plaše svekoliku srpsku javnost, svađaju se sa Zapadom i junače se kao neustrašivi branitelji srpstva, ali iza svega stoji njihova želja da ostanu na vlasti i podignu lične rejtinge u javnosti koja nema pojma šta u dokumentu UN uopšte piše“, kazao je Jakšić.

On je istakao i da su apsolutno netačne tvrdnje da će srpski narod biti proglašen za genocidni i da će se ukinuti RS.

Jakšić je naveo da Rezolucija UN u sedam tačaka nigdje ne pominje Srbiju, RS, niti srpski narod.

„Takve notorne manipulativne laži ipak nemaju potencijal da zapale Zapadni Balkan“, zaključio je Jakšić.

