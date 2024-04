Bojović: Po pitanju Rezolucije UN ne bi trebalo voditi politiku uzdržanosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, po pitanju Rezoluciju Ujedinjenih nacija (UN) o genocidu Srebrenici, ne bi trebalo da vodi politiku uzdržanosti, poručio je Jovan Bojović iz Juventasa.

On je, u intervjuu Televiziji E, rekao da su u nevladinom sektoru (NVO) zabrinuti zbog ponašanja visokih funkcionera u vezi rezolucije.

“Iz razloga što bi Crna Gora, po svemu sudeći, trebalo da bude prva naredna država članica Evropske unije i kao takva trebalo je već u startu, u samom početku, među prvim državama regiona, da sponzoriše nacrt Rezolucije”, rekao je Bojović.

Kako je kazao, država treba na taj način da pokaže da je spremna da osim u svojoj državi preuzme određene aktivnosti, da radi i na promociji mira, tolerancije i pomirenja u regionu.

“Na taj način pokazali bismo i da u potpunosti poštujemo ono što je zapravo sistem vrijednosti u zajednici o kojoj mi težimo. Dosadašnjim djelovanjem naših vlasti po pitanju Rezolucije u Srebrenici, to se mi je pokazalo”, istakao je Bojović.

On je podsjetio da, od država regiona, samo Crna Gora i Srbija nijesu konsponzorisale Rezoluciju o Srebrenici, dok se Srbija aktivno uključila u lobiranje, za glasanje protiv Rezolucije.

“Opet nejasno zašto. Iz razloga što se ni u jednom dijelu samog teksta nacrta Rezolucije ne spominje ništa što bi u bilo kojem kontekstu bilo suprotno interesima države Srbije ili građana Srbije”, istakao je Bojović.

Kako je kazao, u konkretnom slučaju Crna Gora se još nije oglasila.

“Iako je premijeru upućen inicijativa od strane gotovo stotinu nevladinih organizacija i oko 300 istaknutih pojedinaca Crnoj Gori, naša Vlada se nije oglasila”, dodao je Bojović.

On je naglasio da bi po tom pitanju ne bi trebalo da država vodi politiku uzdržanosti.

“Ni po ovom, ni bilo kojem drugom pitanju koje se tiče međunarodnih odnosa Crna Gora ne treba da vodi politiku uzdržanosti”, rekao je Bojović.

On je istakao da se politika uzdržanosti često povezuje sa politikom pritiska, politikom ucijene i politikom interesa.

“Upravo premijer Milojko Spajić kojem je upućena ova iniscijativa treba da pokaže da Crna Gora nije ni pod kakvim pritiskom ili ucjenom da se ne izjasni po ovom pitanju, pa bilo da je to čak i ucjena oko opstanka državne vlasti”, naglasio je Bojović.

On je dodao da takođe treba da pokaže da se Crna Gora ne vodi bilo kakvim interesom kad je u pitanju Rezolucija o Srebrenici, već da se vodi samo pitanjem pravičnosti i pitanjem pravde.

Upitan koliko Rezolucija značajna za države regiona i njihovu budućnost, Bojobić je odgovorio da bi Rezolucija u mnogome doprinjela da se dođe do onog stepena tolerancije u regionu koji je potreban.

Na pitanje da li je uvjeren u to što se u inicijativi navodi da se podrazumijeva da će Crna Gora glasati za rezoluciju, on je odgovorio da želi da vjeruje da će Crna Gora glasati za Rezoluciju.

“Ukoliko se desi suprotno, pokazaće nam da je u Crnoj Gori vlast zapravo podložna različitim uticajima. Pokazaće nam da vlast u Crnoj Gori radi protiv interesa države Crnoj Gore i njenih građana”, naveo je Bojović.

On je naveo da bi to pokazalo da su zapravo vlasti satkane, odnosno da vlast sačinjavaju različiti politički akteri koji kada je u pitanju budućnost Crne Gore gledaju različitim pravcima.

“I da je upravo ovo pitanje nešto što je doprenjelo do sukoba njihovih pogleda kako to Crna Gora treba da se izjasni po ovom pitanju. Dakle, političari u odnosu na ovu situaciju treba da zauzmu interes države Crna i Gore i njenih građana i da se tako izjasne”, naveo je Bojović.

Kako je kazao, to bi pokazalo da se politika Crna i Gore, nažalost, ne vodi iz Crna i Gore, već da se vodi iz drugih država i da se vodi suprotno interesima države Crna i Gore.

Bojović je kazao da se saopštenje Pokreta Evropa sad (PES) o Rezoluciji Ujedinjenih nacija o Srebrenici, komentarisati kao neodgovorno.

“Prvo, ukoliko kažemo da nijesu razumijeli tekst same Rezolucije, komentarisaćemo ga kao neodgovoran stav, iz zbog što svaki odgovoran subjekt, a politička partija mora biti odgovoran subjekt, mora biti upućena u odnosu na ono o čemu daje izjašnjenje”, rekao je Bojović.

Kako je kazao, s druge strane, ukoliko se relativizu ovaj slučaj, takođe je veoma neodgovorno.

“Zašto? Iz razloga što se ni u jednom dijelu teksta same rezolucije ne spominje da je bilo koji, da se bilo koji narod proglašava za genocida, ne inputira se bilo koju državu odgovornost za genocid u Srebrenici”, naveo je Bojović.

On je istakao da bi bilo interesantno da se čuje mišljenje i Demokratske Crne Gore koja je 2021. godine glasala u crnogorskom parlamentu za Rezoluciju o Srebrenici.

“I takođe da vratimo Pokret Evropa sad na jedan odgovoran pristup prema građanima i da tražimo od njih da se nedvosmisleno izjasnije u odnosu na ovo pitanje”, dodao je Bojović.

On je ocijenio da odgovor iz Glavnog grada po pitanju Rezolucije neće stići prije nego što dobijemo odgovor od državnih instituciji.

“Upravo iz razloga što je sačinjena od istih aktera kao i na državnom nivou. Sačinjena je od predstavnika različitih politika koje različito gledaju različite međunarodne odnose Crne Gore”, rekao je Bojović.

Upitan da li bi se mogao donijeti neki zaključak da Crna Gora na neki način mijenja svoj kurs, Bojović je kazao da nije siguran.

On je dodao da bi se mogao izvući zaključak da je Crna Gora pod određenim pritiskom.

“Mislim da taj pritisak dolazi prvenstveno iz unutrašnjih struktura, iz razloga što i našu vlast čine različite političke partije koje su podložene različitim uticajima iz regiona ili same države i da je prvo naša vlast uslovljena iz same države, a onda da imamo različite uticaje iz regiona”, rekao je Bojović.

On je poručio da ništa od toga ne smije da bude ispred onoga što je državni interes.

“I toga ne smijemo da mijenjamo politički kurs Crne Gore, već da treba da nastavimo u onome što je naš interes, a to je Evropska unija”, zaključio je Bojović.

