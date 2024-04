Novi poraz Bokelja, Otrant-Olimpiku bod u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bokelja upisali su drugi uzastopni poraz, dok je Otrant-Olimpik osvojio samo bod u 32. kolu Druge crnogorske lige.

Bokelj je kao gost poražen od Igalo 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Siniša Stanisavić u 26. minutu.

Novi kiks Bokelja iskoristio je Otrant-Olimpik, koji je u Danilovgradu igrao sa Iskrom 0:0 i prednost u odnosu na kotorski tim uvećao na dva boda.

Bez pobjednika završen je i duel Lovćena i Podgorice, koji su na Kampu FSCG igrali 1:1.

Lovćen je poveo golom Benjamina Kacića u 49. minutu iz jedanaesterca.

Konačan rezultat, samo četiri minuta kasnije, postavio je Balša Mrvaljević.

Pobjede u ovom kolu ostvarili su Internacional i Berane.

Internacional je u Radanovićima savladao Grbalj 2:1, dok je Berane na Zlatici slavilo protiv Koma 3:2.

Otrant-Olimpik je lider šampionata sa 70 bodova.

Bokelj je drugi sa 68, dok je treća Podgorica sa 53 boda i utakmicom manje.

Na četvrtom mjestu je Igalo sa 43, dok je peti Grbalj sa bodom manje.

