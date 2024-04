Budućnost suspendovala Pavličića

Podgorica, (MINA) – Nadzorni odbor Fudbalskog kluba Budućnost jednoglasno je odlučio da suspenduje golmana Ðorđija Pavličiċa zbog nasrtaja na saigrača Igora Ivanoviċa i kršenja disciplinskog pravilnika, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Pavličić je, nakon utakmice sa Sutjeskom, udario saigrača Igora Ivanovića.

Saopšteno je da suspenzija stupa na snagu odmah.

“Fudbalski klub Budućnost kao najveći i najreprezentativniji klub u državi je uvijek težio fer – pleju, viteškom nadmetanju isključivo na terenu tokom igre, sjajnim međuljudskim odnosima o čemu naša ponosna istorija svjedoči”, stoji u saopštenju.

Navodi se da se kao klub ograđuju od nesportskih stvari.

“Uz nadu da ćemo svi zajedno pronaći snagu u periodu koji je ispred nas, jer samo ujedinjeni možemo da sanjamo velika djela”, piše u saopštenju podgoričkog fudbalskog kluba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS