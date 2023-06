Picula: Članstvo u EU da bude kohezivni faktor u pregovorima o novoj vladi

Podgorica, (MINA) – Članstvo u Evropskoj uniji (EU) je kohezivni faktor koji treba da bude ključan u svim pregovorima o novoj crnogorskoj vladi, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Tonino Picula.

Kako prenosi Pobjeda, Picula je u EP, predstavljajući godišnji izvještaj napretka Crne Gore u pristupnim pregovorima sa EU, kazao da je Crna Gora formalno lider integracionih procesa.

“Ovo je već moj treći izvještaj. Formalno, ovo je posljednji izvještaj u ovom mandatu. Nadao sam se da će sa posljednjim izvještajem pregovarački proces biti završen a nažalost, nijesmo tome ni blizu”, rekao je Picula.

On je podsjetio da Crna Gora, iako je otvorila sva poglavlja iz pristupnih pregovora, za posljednjih šest godina nije zatvorila nijedno.

“Sa žaljenjem moram da istaknem da su političke tenzije, bez šansi da se postigne konsenzus u nacionalnom interesu, kao i izostanak partijskog dijaloga, zaustavili progres u reformama i Crnu Goru odveli u duboku političku i institucionalnu krizu”, kazao je Picula.

On je naveo da, uprkos tome, skoro 80 procenata građana Crne Gore i dalje podržavaju ulazak države u EU.

“Jasno je da je članstvo u EU kohezivni momenat i faktor koji treba da bude ključni u svim pregovorima o novoj Vladi”, ocijenio je Picula.

On je kazao da je pozitivno što su izbori u junu bili takmičarski i dobro organizovani u cjelini, kao i što su se kandidati mogli slobodno nadmetati i što su imali jednake šanse.

“Ne želim da ocjenjujem ishod tog procesa, ali istaći ću da EP podržava Crnu Goru da iskorači u integracijama”, dodao je Picula.

On je kazao da je jedan od glavnih ciljeva za ovu i narednu godinu u pregovorima onaj koji se odnosi na vladavinu prava.

“Ponovo pozivamo na konstruktivni i inkluzivni dijalog i napor partija da dođu do dogovora da se aktuelna politička kriza riješi. Izvještaj podržava izbor novih sudija Ustavnog suda, kao korak naprijed da se riješi ustavna kriza”, dodao je Picula.

On je rekao da je Evropska komisija registrovala napore u borbi protiv organizovanog kriminala.

Picula je kazao da je veliki dio izvještaja fokusirao na medijske slobode.

“U cjelini, očekuje se od Crne Gore da se više angažuje u borbi protiv govora mržnje, onlajn prijetnji i maltretiranja, kao i pristrasnog medijskog istraživanja i stranih uticaja u medijima”, dodao je Picula.

On je kazao da je, nakon prethodna dva izborna ciklusa, Evropski parlament zabrinut zbog hibridnih prijetnji i stranih miješanja u medijskoj sferi.

“Apelujemo na sve činioce političkog života da doprinesu da Crna Gora ostane na strateškom kursu. U tom kontekstu, izvještaj pozdravlja to što je Crna Gora u potpunosti uskladila spoljnju politiku sa ciljevima i politikom EU, uključujući sankcije EU protiv Rusije”, dodao je Picula.

