Spajić danas sa Šolcem u Berlinu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić sastaće se danas u Berlinu sa njemačkim kancelarom Olafom Šolcem.

Kako je ranije saopšteno iz Vlade, Spajić će danas, osim sa Šolcem, razgovarati sa predstavnicima Istočnog odbora njemačke privrede, Njemačke trgovinske i industrijske komore i ostalim privrednicima.

Navodi se da će popodne Spajić učestvovati u debati koju će organizovati Njemačko udruženje za vanjsku politiku.

Spajić boravi u petodnevnoj posjeti Njemačkoj i do sada je razgovarao sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Manuelom Saracinom, saveznim ministrom ekonomije Robertom Habekom, kao i predstavnicima Bundestaga.

U platformi za posjetu Spajića Njemačkoj navodi se da su sastanci sa njemačkim kolegama prilika da se izrazi zahvalnost na podršci koju ta država nedvosmisleno pruža razvojnom putu Crne Gore, kako u dijelu ostvarivanja vanjskopolitičkih ciljeva, tako i na planu ekonomskog i investicionog razvoja.

“Zvanična posjeta predstavlja i dobru priliku za predstavljanje rezultata koje je Crna Gora postigla u proteklom periodu, a koji proističu iz ispunjavanja obaveza iz evropske agende”, piše u dokumentu.

Navodi se da je posjeta prilika da Spajić podsjeti da reformski procesi unutar Evropske unije moraju ići paralelno sa politikom proširenja i da je Crna Gora, kao najdalje odmakla država u procesu pregovora, spremna da iskorači na evropskom putu.

