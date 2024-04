Rad sa mladima jedan od prioriteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fondacija Čini dobro i Savjet stranih investitora u Crnoj Gori (SSICG) potpisali su Memorandum o saradnji, sa ciljem uspostavljanja saradnje u oblasti edukacije mladih.

Akcenat će biti stavljen na sticanje znanja, vještina i kompetencija koje se odnose na najbolje korporativne prakse i standarde poslovanja kojima se upravljaju članice SSICG.

Od svog osnivanja, 2022. godine, Fondacija je podržala 22 programa, aktivnosti, projekta iz domena edukacije, koja je jedna od tri osnovne oblasti djelovanja.

Fondacija Čini dobro, prema riječima njene direktorice, Marije Jovović, posebnu pažnju poklanja edukaciji i mladima, jer su oni pokretači inovacija i promjena.

„Zato ćemo u narednom periodu staviti akcenat na aktivnosti i projekte kojima ćemo podržavati, ali i omogućiti razvoj potencijala mladih, kako bi mogli da se uspješno integrišu i doprinesu društvu“, rekla je Jovović.

Najbolji način za to je edukacija putem radionica, predavanja, mentorskih programa i drugih aktivnosti.

„Upravo uspješni pojedinci u kompanijama donatorima Fondacije, kao i kompanijama članicama SSICG, mogu značajno doprinijeti osnaživanju mladih da postanu konkurentni i spremni za izazove koje nosi budućnost”, dodala je Jovović.

SSICG osnovan je 2009. godine i okuplja najznačajnije međunarodne kompanije u zemlji.

Izvršna direktorica SSICG, Arijana Nikolić Vučinić, rekla je da SSICG posebnu pažnju posvećuje podršci talentima i razvoju ljudskog kapitala.

„Partnerstvo sa Fondacijom Čini dobro omogućiće nam da budemo bliži mladim ljudima i da im kroz mentorstvo predstavnika iz naših kompanija članica pružimo savjete u vezi sa standardima savremenog poslovanja i tržišta. Nastojaćemo da zajedno osnažujemo buduće generacije i gradimo temelje za održivu ekonomsku budućnost“, kazala je Nikolić Vučinić.

