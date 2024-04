Očekuju dobru predstojeću ljetnju sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) sprovela je kratku anketu u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, prema čijim rezultatima je više od 96 odsto ispitanika reklo da je zadovoljno najavama za ljeto.

Više od polovine ispitanika je navelo da su najave bolje u odnosu na prethodnu godinu.

Kako je za Pobjedu kazala direktorica NTO, Ana Tripković-Marković, na osnovu ovih podataka turistički poslenici navode da najbolje najave imaju sa tržišta regiona, Velike Britanije i Njemačke.

“Na osnovu ovih podataka, možemo biti optimistični u pogledu očekivanja od predstojeće ljetnje sezone. Veliki broj festivala, bogat kulturno-zabavni program i brojne manifestacije počinju već sa prvomajskim praznicima, te vjerujemo da će i to privući brojne turiste iz regiona, pored onih koji su već rezervisali svoj boravak. Trendovi u turizmu se konstantno mijenjaju i NTO promociju konstantno prilagođava njima”, rekla je Tripković-Marković.

Ona je dodala da je činjenica da turisti sve više biraju zelene opcije u turizmu i traže autentično iskustvo.

“U skladu sa tim, prethodne godine Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) su bilježili rekordnu posjećenost, a sigurna sam da će se dobri trendovi posjećenosti nastaviti i u ovoj godini”, tvrdi Tripković-Marković.

Ohrabruje ih i podatak da se Crna Gora duže od godinu u mjesečnim izvještajima Evropske komisije za putovanja nalazi u top deset najbolje ocijenjenih destinacija od posjetilaca na online platformama za putovanja.

“U martovskom izvještaju zauzeli smo visoko četvrto mjesto i iskreno se nadam da ćemo i tokom ljeta bilježiti dobre ocjene”, poručila je Tripković-Marković.

Takve ocjene, kako je dodala, rezultat su promocije koju su za ovu sezonu počeli već septembra prošle godine. Od tada je bilo niz promotivnih aktivnosti NTO u 25 zemalja.

Tripković-Marković je saopštila da su posvetili posebnu pažnju i digitalnim kanalima promocije, te su realizovali kampanje u saradnji sa najvećim britanskim turoperatorom – Jet2, sa vodećim svjetskim platformama za putovanja – Expedia i Amadeus, ali i sa popularnom medijskom kućom BBC kako bi privukli pažnju višemilionskog auditorijuma.

“Ovim pristupom, kombinujući tradicionalne promotivne aktivnosti sa modernim digitalnim strategijama, uspjeli smo ne samo da osiguramo prisutnost Crne Gore na međunarodnoj sceni, već i da privučemo pažnju inostranih medija. Zahvaljujući brojnim studijskim posjetama novinara, naša destinacija se našla u renomiranim medijima, kao što su Telegraph, Metro, Sunday Post, Die Zeit, Sonneklar.tv i drugi. Trudili smo se da privredi omogućemo direktan kontakt sa turoperatorima kroz brojne poslovne radionice u zemlji i inostranstva”, kazala je Tripković-Marković.

Ona je istakla da su od početka godine imali učešće na sajmu u Njujorku, Rigi, Oslu, jednom od najvećih sajmova ITB u Berlinu, zatim specijalizovanim sajmovima za aktivni odmor, u Štutgartu i Minhenu, kao i sajamske nastupe u regionu.

“U kontinuitetu sprovodimo promociju, te već sada pripremamo aktivnosti za drugi dio godine”, kazala je Tripković-Marković.

Kada je riječ o marketing strategijama, kako je naglasila, primjenjuju digitalne kampanje na društvenim mrežama, platformama za putovanja, saradnju sa influenserima i medijskim partnerima.

“Gotovo polovina budžeta NTO ulaže u digitalne kampanje na društvenim mrežama i platformama za putovanja. Ove godine posebno se fokusiramo na digitalni marketing putem globalnih platformi i društvenih mreža, sa fokusom na emitivna tržišta Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Za te potrebe su u toku aktivnosti na izradi kreativnog koncepta kampanje koji sadrži: vizuelni identitet, slogan, konceptualizaciju promo spota, kao i predloge rješenja za online i offline oglašavanje”, navela je Tripković-Marković.

Prema njenim riječima, nova brend kampanja ima za cilj pozicioniranje Crne Gore kao destinacije sa autentičnim iskustvom, inspirisanje različitih ciljnih grupa da posjete našu zemlju, promociju autentičnih iskustava koji privlače goste više platežne moći i povećanje prosječne potrošnje po turisti.

Ona je dodala i da koriste tradicionalne marketinške medije poput štampanih izdanja, radija i televizije.

Trude se da održavaju čvrstu saradnju sa lokalnim turističkim organizacijama i resornim ministarstvom.

“Tokom pripreme za sezonu analiziramo trenutne trendove u turizmu, identifikujemo ključne prioritete i izazove te razvijamo strategije za promociju destinacije. Iako se suočavamo s izazovima u pogledu budžeta NTO, upravo kroz zajedničku saradnju i sinergiju uspijevamo da ostvarimo sve aktivnosti zacrtane planom i programom”, kazala je Tripković-Marković.

Ona je navela da su realizovali i obuke iz oblasti online marketinga, kreiranja turističkih proizvoda i upravljanja međunarodnim projektima, te donirali softver za prijavu boravka turista lokalnim turističkim organizacijama.

“Naš cilj je stvaranje održive i konkurentne turističke destinacije koja pruža bogato iskustvo posjetiocima, dok istovremeno donosi koristi lokalnoj zajednici kroz razvoj ekonomije i očuvanje kulturnog identiteta. Vjerujem da zajedničkim aktivnostima i unapređenjem turističke ponude možemo učiniti da Crna Gora bude još privlačnija destinacija za posjetioce”, istakla je Tripković-Marković.

Što se tiče sjevera, ona je saopštila da turiste sve više privlače naši nacionalni parkovi i etno sela i brojne adrenalinske aktivnosti u netaknutoj prirodi na sjeveru zemlje.

“Pored same prirode, kao veliku prednost sjevera vidimo nepresušni potencijal za aktivni turizam. Idealne klimatske i geografske karakteristike pružaju mogućnosti za razvoj i unapređenje planinarenja, biciklizma, raftinga, paraglajdinga, jahanje i slično. NTO u svojim promotivnim aktivnostima akcenat stavlja na ponudu sjevernog regiona, a u prilog tome govore i brojni afirmativni članci koji su objavljeni od poznatih svjetskih i medija iz regiona”, saopštila je Tripković-Marković.

Što se tiče avio povezanosti, važnog aspekta naše turističke privrede, prema podacima Međunarodnog savjeta aerodroma, prošla godina je bila godina oporavka za evropske aerodrome, ali još 57 odsto evropskog tržišta nije dostiglo nivo iz 2019. godine.

“Prema najavama Aerodroma Crne Gore, tokom predstojeće ljetnje sezone, Tivat će biti povezan sa oko 40 destinacija, a Podgorica i sa više od 40. Ono što je ključno za ovu sezonu jeste činjenica da smo dobro povezani sa tržištima od strateške važnosti – Francuskom, Velikom Britanijom i Njemačkom”, kazala je Tripković-Marković.

NTO je, kako je podsjetila, ulagala velike napore u unapređenje organizovanih turističkih dolazaka avionskim prevozom, na čemu će biti fokus i u narednom periodu.

“Prethodne godine imali smo vrlo uspješnu kampanju s najvećim britanskim turoperatorom Jet2holidays, koja je doprinijela stvaranju uslova za nove avio-linije. Dolaskom kompanije Jet2 od skoro na naše tržište, Crna Gora se visoko pozicionirala kao destinacija za odmor na britanskom tržištu”, navela je Tripković-Marković.

Sa četiri avio-kompanije koje lete iz četiri britanska grada ka Crnoj Gori, uključujući i nove rute iz Birmingema i Bristola za Tivat, Crna Gora je još dostupnija britanskim turistima.

“Riječ o najvećem britanskom turoperatoru i jednoj od vodećih avio-kompanija na tom tržištu, a sigurni smo da je i naša kampanja sa ovim značajnim turoperatorom doprinijela stvaranju uslova za otvaranje novih linija”, dodala je Tripković-Marković.

Kada je riječ o tržištu Njemačke, kako je navela, povezani smo sa čak sedam njemačkih gradova, što će sigurno doprinijeti ostvarivanju boljih rezultata na ovom tržištu.

“Crna Gora je već dobila značajnu pažnju kroz brojne emisije i članke u prestižnim magazinima kao idealna destinacija za odmor. Posebno izdvajamo kampanju na BBC kanalima koja se pokazala veoma uspješnom, a nastavak saradnje sa ovom medijskom kućom uključuje snimanje epizode putopisne emisije Travel Show – Montenegro Top and Trail, koja će biti emitovana u julu ove godine na kanalu BBC News Channel. Sve ove strategije se kombinuju kako bi se stvorila sveobuhvatna i efikasna promocija Crne Gore kao destinacije koja nudi bogato iskustvo posjetiocima tokom ljetnjih mjeseci”, zaključila je Tripković-Marković.

