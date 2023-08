Najavili krivične prijave protiv aktera incidenta na Top Hil-u

Podgorica, (MINA) – Službenici budvanske policije podnijeće krivične prijave protiv grupe mladića koji su ih napali dok su preduzimali policijska ovlašćenja tokom incidenta u budvanskoj diskoteci Top Hil.

Iz Uprave policije su rekli da su, prilikom narušavanja javnog reda i mira 21. avgusta u Top Hill-u, napadnuti policijski službenici.

Iz policije su podsjetili da je tužilac u Osnovnom državnom tužilastvu u Kotoru tada saopštio da u radnjama počinilaca nema elemenata krivičnog djela.

“Nakon sagledavanja svih činjenica i okolnosti od menadžmenta policije, kao i dokaza koje su policijski službenici prikupili, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva će protiv osoba koje su vinovnici tog događaja, zbog sumnje da su počinili krivično djelo, podnijeti odgovarajuće krivične prijave”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je napad na svakog policijskog službenika ujedno i napad na Crnu Goru i takvo ponašanje pojedinaca neće biti tolerisano.

“Uprava policije će štititi svakog službenika koji časno, pošteno i u skladu sa zakonom obavlja svoje poslove i zadatke i adekvatno odgovoriti u cilju zaštite njihovog integriteta i Ministarstva unutrašnjih poslova/Uprave policije kao institucije”, zaključuje se u saopštenju.

