Milatović u posjeti Sloveniji

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Sloveniji na poziv predsjednice te zemlje Nataše Pirc Musar.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da će Milatović i Pirc Musar imati bilateralni sastanak na Brdu kod Kranja, nakon čega će biti održana konferencija za novinare.

Kako su kazali, Milatović će se sastati i sa predsjednikom Vlade Slovenije Robertom Golobom, kao i predsjednicom Državnog zbora Urškom Klakočar Zupančić.

Navodi se da Milatovića, u okviru posjete Sloveniji, očekuju i sastanci sa potpredsjednicom Vlade i ministarkom vanjskih i evropskih poslova Tanjom Fajon i gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem.

„Planirani su i susreti sa crnogorskim studentima u Sloveniji, predstavnicima dijaspore i slovenačkim privrednicima“, kaže se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta rekli su da, boravkom u Ljubljani, on nastavlja niz posjeta glavnim gradovima zemalja Evropske unije sa ciljem ubrzanja evropskog puta Crne Gore.

