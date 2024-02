Milatović na samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović otputovaće danas u Tiranu gdje će, na poziv albanskog premijera Edija Rame i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, učestvovati na samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa.

Milatović će, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, imati izlaganje na plenarnoj sesiji na temu podrške Ukrajini u kontekstu ruske agresije.

„Na marginama samita, Milatović će imati susrete sa Zelenskim i predsjednicom Moldavije Majom Sandu“, navodi se u saopštenju.

