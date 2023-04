Ukloniti oznaku tajnosti sa Izvještaja o sprovođenju Programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja

Podgorica, (MINA) – Nevladino udruženje Prosvjetna zajednica Crne Gore (PZCG) uputilo je inicijativu da Vlada ukloni oznaku tajnosti sa Izvještaja o sprovođenju Programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Iz PZCG-a su rekli da je, prije tačno godinu, 42. Vlada Crne Gore, tokom tehničkog mandata, donijela odluku da proglasi tajnim dokument koji je izuzetno značajan za javnost.

Kako su saopštili, objavljivanje tog dokumenta moglo je dati uvid u pozitivne i negativne strane Programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma na osnovu kog bi se izradio novi akcioni plan.

“Nažalost, neodgovornost državnih zvaničnika koji nijesu bili u stanju da pogledaju istini u oči i priznaju poražavajuće rezultate, dovela je do niza incidenata u našim školama”, rekli su iz PZCG-a.

Oni su naveli da, u nedostatku zaštitara, učenici mogu bez problema unijeti oružje u škole, kao i da ne postoji nikakav mehanizam za sprečavanje vršnjačkog nasilja.

Prema njihovim riječima, školama su vezane ruke budući nastavnici jedino mogu da daju nižu ocjenu vladanja koja nema nikakav efekat za korekciju ponašanja.

“Postavlja se pitanje da li crnogorski političari zaista žele da se desi neka veća nesreća u kojoj će neko dijete ili djeca izgubiti život pa da tek onda krenu u rješavanje problema? Kada se nesreća desi – kasno je”, rekli su iz PZCG-a.

Oni su naveli da je sada krajnje vrijeme da se učini prvi korak, odnosno da se ukloni oznaka tajnosti sa Izvještaja o sprovođenju Programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Kako su iz PZCG-a saopštili potrebno je da se hitno izrade makar osnovne smjernice dok situacija ne izmakne kontroli.

“Molimo vas da shvatite ozbiljnost situacije, da imate u vidu da su u pitanju djeca i uradite ono što je neophodno”, zaključuje se u inicijativi upućenoj Vladi.

