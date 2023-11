Spajić: Ispunjeni uslovi opozicije, popis može da počne

Podgorica, (MINA) – Svi uslovi iz Sporazuma potpisanog sa predstavnicima opozicionih partija i vijećima manje brojnih naroda su ispunjeni i popis može da počne 30. novembra, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je kazao da su, kao što je navedeno Sporazumom, proširene popisne komisije i više od onoga što je traženo, ponovljen Javni poziv za instruktore i popisivače koje su proširene komisije odabrale prema paritetu.

Prema riječima Spajića, zakonski je regulisano pitanje provjere unosa podataka softverom i to u skladu sa Sporazumom.

„Zakonom je definisano formiranje Komisije za praćenje stvaranja softvera za provjeru podataka i njeni poslovi, a formiran je skupštinski odbor čija je nadležnost da prati primjenu Sporazuma“, istakao je Spajić.

On je dodao da je utvrđena i kontrola unosa podataka i ispoštovan dogovor o tome da političke partije ne vode pretpopisne identitetske kampanje od momenta potpisivanja Sporazuma, kako se ne bi uticalo na rezultate popisa.

„Dakle uslovi sprovođenja i kontrolni mehanizmi su na mnogo višem nivou nego 2003. ili 2011“, istakao je Spajić.

On je apelovao da se vrši pritisak na opoziciju.

„Ovim putem apelujemo na sve rigidne pojedince da ne vrše pritisak na opoziciju, jer je ovo šansa da pokažemo da smo svi kao društvo jedinstveni i fokusirani na evropski put Crne Gore, a da smo društvenu polarizaciju ostavili daleko iza nas“; rekao je Spajić.

Kako je naveo, jednoglasno usvajanje Zakona o popisu je najbolji pokazatelj da su svi pobjednici u ovom procesu.

Time je, dodao je Spajić, Vlada pokazala i da je ovakav model inkluzivne i konstruktivne saradnje sa opozicionim partijama i ostalim društvenim akterima moguć, što je vrlo važno za budućnost i rješavanje mnogo većih izazova koji se očekuju.

„Zahvaljujemo svim društvenim činiocima koji su omogućili da se svi uslovi ispune”, zaključio je Spajić.

