Nedostatak škola i vrtića i kvalitet obrazovanja problemi za djecu i porodice

Podgorica, (MINA) – Nedostatak vrtića i škola i kvalitet obrazovanja bitni su problemi koji utiču na živote djece i porodica u Crnoj Gori, ocijenjeno je na sastanku crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića i šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huana Santandera.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopštili su da je na sastanku razgovarano i o značaju dostupnosti pouzdanih podataka o stanju prava djece i žena u zemlji, poput podataka koji pokazuju da svako treće dijete živi u siromaštvu.

„Nedostatak vrtića i škola i kvalitet obrazovanja prepoznati su kao bitni problemi koji utiču na živote sve djece i porodica u državi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je poseban aspekt razgovora bio posvećen porastu nasilja među djecom, kao i razlozima za takvo stanje u društvu i najboljim načinima da se taj problem pitanja prava djeteta rješava.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, ukazao da su teme kojima se UNICEF bavi osnov i uslov razvoja crnogorskog društva.

On je naglasio da su pitanja obrazovanja, zdravlja i zaštite djece od nasilja visoko na njegovoj listi prioriteta.

Kako je naveo Milatović, djeca su snaga i pokretač crnogorskog društva i zato želi da budu zdrava, zaštićena od nasilja i da imaju priliku da se obrazuju u društvu jednakih mogućnosti.

„Kroz svoj rad ću istrajati na tome da prava djece uvijek budu društveni i politički prioritet u Crnoj Gori, kao i da iniciram postizanje političkog konsensuza oko rješavanja konkretnih problema kao što su siromaštvo među dječijom populacijom, nasilje i nedostatak infrastrukturnih kapaciteta za predškolsko i osnovno obrazovanje“, rekao je Milatović.

On je istakao da je briga o djeci prioritet svakog društva.

„A srećno je samo ono u kom je svako dijete zdravo, obrazovano, zaštićeno i uvaženo kao pojedinac“, dodao je Milatović.

On je, kako se navodi, ohrabrio djelovanje UNICEF-a u Crnoj Gori, uz obećanje da će u okviru svoje uloge podržati sve teme koje su od posebnog značaja za djecu i njihove porodice.

Santander je istakao da su prioriteti rada UNICEF-a u Crnoj Gori da podrži nacionalne institucije da smanje siromaštvo djece i da pruže svakom djetetu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, brižno porodično okruženje i zaštitu od nasilja.

“Pozdravljam posvećenost Milatovića, da tokom svog mandata, podrži svu djecu promovišući rješavanje pitanja prava djeteta kao apsolutne prioritete za sve građane i građanke Crne Gore, što je u skladu s ostvarivanjem Milenijumskih razvojnih ciljeva do 2030. godine i pristupanjem Crne Gore EU”, poručio je Santander.

