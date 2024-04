Dubreta i Peković bez pobjede na EP u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti Anto Dubreta i Jovana Peković bez pobjede, u prvom kolu, završili su nastup na seniorskom prvenstvu Evrope u Zagrebu.

Dubreta je na startu takmičenja u kategoriji preko 100 kilograma poražen od Mervina Gadua iz Monaka.

Od Peković, u kategoriji do 78 kilograma, bolja bila Ukrajinka Jelisaveta Litvinenko.

Šampionat u Zagrebu okupio je 427 takmičara iz 47 država.

