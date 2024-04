Uslovi u prostorijama za zadržavanje mimo standarda

Podgorica, (MINA) – Prostorije za zadržavanje u brojnim organizacionim jedinicama policije trebalo bi adaptirati jer su i dalje u suprotnosti sa standardima Evropskog komitet za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), a higijenske uslove u njima unaprijediti.

To se navodi u izvještaju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) za prošlu godinu koji je dostavljen Skupštini.

Ističe se da, u pogledu materijalnih uslova prostorija za zadržavanje kao loš primjer izdvaja Odjeljenje bezbjednosti (OB) Bijelo Polje, za koje je ponovljena preporuka da se stave van upotrebe, dok se u potpunosti ne renoviraju i ne adaptiraju u skladu sa standardima.

U izvještaju NPM se dodaje da su, uprkos ponovljenoj preporuci, te prostorije i dalje u funciji.

Tim NPM je konstatovao da je u OB Bar, u pogledu materijalnih uslova, situacija ostala nepromijenjena, i da je higijenske uslove potrebno unaprijediti i prostorije održavati čistim.

Prema njihovoj ocjeni, u suprotnosti sa CPT standardima su, između ostalog, prostorije odjeljenja bezbjednosti Kotor, Cetinje i Budva.

U Izvještaju se navodi da u OB Budva nije uspostavljena prksa i mogućnost audio-vizuelnog snimanja razgovora, te da ne postoji posebna prostorija za čuvanje stvari i predmeta koje policijski službenik privremeno oduzima.

Nakon monitoringa OB Kolašin, tim NPM-a je evidentirao da su materijalni uslovi nepromijenjeni.

“Objekat OB Kolašin je inače stariji i poželjno bi bilo adaptirati kako prostorije za zadržavanje tako i prostorije službenika”, navodi se u izvještaju.

Nakon monitoringa OB Nikšić, tim NPM-a je evidentirao da su prostorije za zadržavanje uredne i optimalne za boravak, ali je kao problem evidentirana nepovoljna starosna struktura policijskih službenika.

U izvještaju piše da je, u dijelu koji se odnosi na materijalne uslove i upodobljavanje prostorija za zadržavanje OB Pljevlja sa standardima CPTa, u pogledu površine i dimenzije, situacija ostala nepromijenjena.

Navodi se da službenici Stanice policije Andrijevica lišavaju slobode, ali osobe ne bivaju zadržane jer nema prostorija za zadržavanje, te da se sva dokumentacija o hapšenju vodi u OB Berane.

U izvještaju NPM se ističe da predmet zabrinutosti i dalje generalno ostaje održavanje higijene u prostorijama za zadržavanje.

“Iako se primjećuju napori da se stanje popravi, i dalje izostaje sistemsko uređivanje ovoga pitanja na nivou UP”, kaže se u dokumentu.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, koji vrši poslove NPM, je pohvalio usvajanje Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode i zadržanih lica koji je usvojen u martu 2024. godine.

“Pravilnik je usaglašem sa međunarodnim standardima i očekujemo da se obezbijede potrebna sredstva za njegovu primjenu u praksi”, navodi se u izvještaju.

Kako se dodaje, potrebe graničnog prelaza Aerodrom Podgorica nijesu ispraćene adekvatnom podrškom operatera aerodroma u pogledu obezbjeđivanja adekvatnih materijalnih uslova za zadržavanje lica.

Tim NPM je konstatovao da se, imajući u vidu da je u prošloj godini do momenta obilaska, za 19 osoba bio zabranjen ulazak, te da se osobe u matičnu zemlju vraćaju sa prevoznikom sa kojim su i došli, vrlo često se u praksi dešava da se prvi naredni let za povratak prema rasporedu realizuje tokom narednih dana.

“Aerodrom bi bez odlaganja u koordinaciji sa graničnom policijom trebao preduzeti mjere da se smještaj stranaca kojima je odbijen ulazak u zemlju odvija u adekvatnim materijalnim uslovima”, navodi se u Izvještaju.

