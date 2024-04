Stabilnost ZB vrlo važna za Evropu

Podgorica, (MINA) – Stabilnost Zapadnog Balkana vrlo je važna za snažnu Evropu, kazao je predsjednik Hrišćansko-demokratske unije Fridrih Merc tokom sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem u Berlinu.

Kako prenosi portal RTCG, Spajić i Merc razgovarali su i o evropskim integracijama i rezultatima crnogorske Vlade u posljednjih pet mjeseci.

Merc je istakao da za Evropu region Balkana ima strateški značaj i da je za stabilnost regiona važno u Evropsku uniju (EU) uvesti one države koje slijede evropske vrijednosti.

„Imali smo veoma dobar sastanak. Bio je ovo prvi, ali, sigurno, ne i posljednji. Zaista sam zainteresovan da bolje upoznam i vidim Crnu Goru jer mislim da je ova zemlja izuzetno važna za razvoj saradnje između Evropske unije i Balkana”, kazao je Merc.

Spajić je predstavio je plan reformi koji bi Crnoj Gori omogućio da tokom 2026. bude spremna za učlanjenje.

Na sastanku je bilo riječi i o ekonomskoj saradnji, pri čemu je zaključeno da bi ekspertska podrška Njemačke bila izuzetno značajna.

“On lično zna sve izvršne direktore njemačkih preduzeća i biće velika pomoć pri privlačenju takvih investicija kod nas. Cijeni naš položaj u odnosu na 100 odsto usklađenosti sa spoljnom politikom i odbrambenom politikom“, rekao je Spajić.

On je kazao da Merc cijeni ulogu Crne Gore u regionu koja je vrlo pomiriteljska i koja pruža ruku svima.

„Želimo da se fokusiramo na ekonomiju, evropske integracije, vladavinu prava”, naveo je Spajić.

To će biti i tema predstojećeg samita lidera Zapadnog Balkana u Kotoru, gdje će prisustvovati izaslanik njemačke Vlade Manuel Zaracin.

