Usvojen budžet Opštine Andrijevica

Andrijevica, (MINA-BUSINESS) – Odbor povjerenika Opštine Andrijevica usvojio je na sjednici odluku o budžetu te lokalne samouprave za ovu godinu.

Odbor povjerenika Opštine Andrijevica je, na sjednici održanoj u četvrtak i petak, kroz razmatranje i usvajanje osam tačka dnevnog reda druge sjednice, obezbijedio uslove za nesmetan rad i funkcionisanje svih organa i službi opštine Andrijevica, njenih javnih ustanova i preduzeća, te stvorio pretpostavke za održavanje lokalnih izbora zakazanih za 2. jun.

Odbor povjerenika je usvojio odluku o prestanku mandata predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica, odluku o imenovanju opštinske izborne komisije Andrijevica, odluku o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u Skupštini opštine Andrijevica, te donio rješenje o prestanku vršenja dužnosti i imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine i rješenje o ostvarivanju prava na naknadu nakon prestanka funkcije bivšeg predsjednika Skupštine opštine.

Nakon detaljnog razmatranja i sagledavanja racionalnosti i zakonitosti predloženog budžeta od predsjednika opštine, svi članovi Odbora povjerenika podnijeli su sedam amandmana na predlog budžeta, nakon čega je Odbor jednoglasno usvojio odluku o budžetu opštine Andrijevica za ovu godinu.

Odbor povjerenika je amandmanima, vodeći se principima racionalnosti i namjenske potrošnje javnih sredstava, umanjio određene budžetske stavke predloga budžeta i na taj način racionalizovao segmente neproduktivne potrošnje i umanjio potrošnju za iznos koji nema pravno utmeljenje, zatim, izvršio korekcije potrošnje koja se odnosi na sprovođenje izbornog procesa u cilju poštovanja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i obezbjedio namjensku potrošnju sredstava u segmentu kapitalnog budžeta.

U dijelu kapitalnog budžeta, amandmanom je ograničena potrošnja sredstava od gotovo milion EUR koje je Vlada obezbijedila kroz poseban program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, odnosno iz takozvanog ekonomskog državljanstva, do donošenja Strateškog plana razvoja opštine Andrijevica, čime je obezbjedjena namjenska potrošnja predmetnih sredstava, te afirmisan sistemski i strateški pristup razvoju ove opštine.

”Opština Andrijevica nije donjela Strateški plan razvoja opštine i nemogućnost implemetacije istog predstavljao je jedan od osnova za raspuštanje Skupštine opštine. Dodatno, sredstva iz ekonomskog državljanstva namjenski su opredjeljna za razvoj opštine, u skladu sa zaključcima Vlade i ugovorom potpisanim sa Upravom za kapitlane projekte, kojim je definisana mogućnost koršćenja predmetnih sredstava za potrebe razvojnih projekata”, navodi se u saopštenju.

Predlogom budžeta opštine, namjena ovih sredstva nije definisana i elaborirana u obrazloženju budžeta, nisu otvorene posebne budžetske pozicije za pojedine razvojne projekte, već su sredstva opredjeljena na budžetskoj poziciji za lokalnu infrastrukturu sa kojih se finansira redovna potrošnja za potrebe obnove fasada, rasvjete, lokalnih puteva.

Iz svih navedenih razloga, Odbor povjerenika je bio mišljenja da navedena sredstva treba da budu iskorišćena na bolji način, strateški isplanirana i usmjerena na razvoj Opštine, a za dobrobit svih građana opštine Adrijevica.

“Bitno je podvući da na ovaj način nije došlo do ukidanja kapitalnog budžeta opštine, naprotiv, izdaci u okviru kapitalnog budžeta opštine planirani su na nivou od oko 321 hiljadu EUR, što je oko 80 hiljada EUR više od izvršenja kapitalnog budžeta u 2022. godini i za oko 85 hiljada EUR više od izvršenja kapitalnog budžeta opštine Andrijevica u prošloj godini”, navodi se u saopštenju.

Pored navedenog, oni su ukazali da su za kapitalne projekte u Opštini Andrijevica izdvojena sredstva iz državnog budžeta za šest projekata ukupne procjenjene vrijednosti oko 7,6 miliona EUR i to za objekat Kuća voća, Eko-katun Rujišta, izgradnja vodovoda Konjuhe, izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo, izgradnja transfer stanice i izgradnja sportske sale za JU OŠ “Bajo Jojić”.

Dodatno, kroz potpisivanje ugovora sa Upravom za kapitalne projekte za ovu godinu opredjeljena su dodatna sredstva od 500 hiljada EUR za: asfaltiranje dionice puta u selu Đuliće, mjesto Stolak, asfaltiranje dionice puta Trešnjevik – Štavna, asfaltiranje putnog pravca krivina na mostu Bandovića- Žoljevica, izrada projekta za putni pravac Mokra-Širokar-Carine- Konjusi, asfaltiranje lokalnih puteva u Andrijevici za sela Gračanica i Seoce i adaptaciju platoa ispred Doma zdravlja.

Umanjenje potrošnje na rashodnoj strani budžeta opštine je umanjilo potrebu korišnjena sredstava na depozitima i posebnom računu opštine u tekućoj godini, te su u budžetkom planu prihoda isti proporcionalno umanjeni, čime je obezbijeđena ravnoteža planiranih budžetskih primitaka i izdatak, u skladu sa članom 4 Zakona o budžetu i fiksalnoj odgovornosti i članom 27 Zakona o finansiranju lokalnih samouprava.

Usvojeni budžet opštine Andrijevica iznosi oko 3,3 miliona EUR i njegovim usvajanjem, stvorene su pravne pretpostavke za redovno izmirivanje obaveza opštine, pravovremenu isplatu zarada zaposlenih u službama opštine i drugih obaveza, kao i ispunjavanje finansijskih obaveza u vezi sa sprovođenjem izbornog procesa, u skladu sa zakonom.

“Ukazujemo na to da je Služba predsjednika Opštine odbila da dostavi razmatrane materijale službi Skupštine opštine i Odboru povjerenika u elektronskoj formi, posebno misleći na obiman materijal koji se odnosi na budžet opštine, čime je u značajnoj mjeri usporena njegova obrada, te potencijalno odložena objava u Službenom listu, što može imati negativne posljedice na građane opštine u vidu kašnjenja u isplati plata i izmirenju drugih obaveza”, navodi se u saopštenju.

Sa ciljem stvaranja uslova za nesmetano odvijanje raspisanih lokalnih izbora, Odbor povjerenika je na sjednici donio i odluku o imenovanju opštinske izborne komisije Andrijevica, te odluku o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u Skupštini opštine Andrijevica, čime su stvoreni osnovne pretpostavke za sprovođenje predstojećeg izbornog procesa.

U dijelu kadrovskih pitanja iz nadležnosti Odbora povjerenika, na sjednici je odlučeno je da se za vršioca dužnosti Sekretara Skupštine odredi dosadašnji vršilac dužnosti Stamat Šoškić.

Odbor povjerenika je imenovan nakon raspuštanja Skupštine opštine Andrijevica od Vlade i vrši funkciju Skupštine opštine do konstituisanja novog saziva lokalnog parlamenta.

