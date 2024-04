Živković: Vlast nesposobnost krije progonom neistomišljenika

Podgorica, (MINA) – Crnogorska vlast svoju nesposobnost krije institucionalnim progonom neistomišljenika, ocijenio je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, dodajući da će ukazati javnosti i međunarodnoj zajednici na flagrantno kršenje ljudskih prava.

Iz DPS-a je saopšteno Živković se u petak sastao sa odbornicima iz crnogorskih lokalnih parlamenata, kako bi zajednički razmotrili trenutnu situaciju na političkoj sceni Crne Gore.

Kako se navodi, političku scenu koju ovih dana, više nego ikad, karakterišu izrazito veliki politički pritisci, ucjene i progon političkih neistomišljenika.

“Parlamentarna većina, koja iz dana u dan pokazuje da je nestabilna i nesposobna za zajedničko funkcionisanje instrumentalizovala je institucije koje je započelo progon bivših i sadašnjih državnih funkcionera kako bi sakrili devastirajuće posljedice koje iz dana u dan pogađaju crnogorsko društvo”, rekao je Živković.

Kako je naveo, inflacija je rastuća, a ekonomski sunovrat koji se bliži.

“Svađa oko bezbjednosnog sektora, međusobne optužbe za kriminal i korupciju, odsustvo saglasnosti oko makar jednog vrijednosnog i ideološkog pitanja žele se kamuflirati hapšenjima i medijskom satanizacijom”, kazao je Živković.

On je poručio da od toga nema ništa i da je DPS spreman za borbu u kojoj će iskoristiti sve pravne i političke metode kako bi javnosti i međunarodnoj zajednici ukazali na flagrantno kršenje ljudskih prava i politički progon neistomišljenika koji se, pod okriljem borbe za vladavinu prava, dešava u Crnoj Gori.

“Naša partija spremna je da odbrani ono na čemu smo predano radili u posljednih 30 godina – vladavinu prava, stabilnosti institucija i, samim tim, demokratičnost Crne Gore”, istakao je Živković.

On je dodao da se svjedočilo prethodnih dana kako je uz veliku pompu i medijske najave, nekoliko bivših i sadašnjih državnih funkcionera privedeno kako bi se, prema njegovim riječima, po svaku cijenu kriminalizovala prethodna vlast.

Živković je naveo da su epilozi takvih procesa još nepoznati, iako su svi ti ljudi u režimskim tabloidima unaprijed proglašeni krivima.

,,U isto vrijeme, evidentno je da nosioci javnih funkcija vrše pritisak na pravosudne organe i da to predstavlja uplitanje politike u sudsku vlast, što je konstatovano i u izvještaju Stejt departmenta za Crnu Goru za prošlu godinu“, rekao je Živković.

On je poručio da će DPS pokazati spremnost, odlučnost i istrajnost u odupiranju pravosudnom progonu koji je očigledno započet.

Živković je zaključio da je ta partija spremna za borbu za nezavisno pravosuđe koje će biti osnova sprečavanja institucionalnog urušavanja na svim nivoima kojem svjedočimo prethodnih dana.

Na sastanku, kojem je prisustvavalo više od 150 odbornika DPS-a širom Crne Gore, konstatovana je spremnost da partija odgovori na sve pritiske koji u posljednje vrijeme dolaze od strane instrumentalizovanih pravosudnih organa koji nastavljaju sada već utemeljenu praksu selektivnog postupanja.

